Entra en la antigua casa de Ibai y lo que encuentra es alucinante

A estas alturas todo el mundo sabe que Ibai Llanos disfruta de una situación privilegiada. Las repercusión que ha ganado en las redes sociales le ha convertido en una estrella y millones de espectadores siguen sus pasos con un gran entusiasmo. Durante mucho tiempo vivió en una mansión situada en la mejor zona de Barcelona. Compartió esta propiedad con sus compañeros de eSports fue una noticia que dio mucho de qué hablar en su momento. Sin embargo, el influencer emprendió una nueva aventura en 2021 y dejó atrás esta formidable vivienda. No obstante, sigue en el recuerdo de sus espectadores, así que un tiktoker ha decidido hacer una excursión muy llamativa.

La casa de Ibai Llanos es muy conocida porque antes de formar parte de su historia perteneció al futbolista Samuel Eto’o. Son muchos los que aseguran que es un palacio que está a la altura de cualquier estrella, por eso hubo tantas celebridades que estaban interesadas, pero finalmente fue Ibai el que terminó viviendo allí. Ahora se ha vuelto a hablar del tema porque @Javimaska, conocido por publicar vídeos en TikTok, ha entrado en el famoso inmueble.

Los extraños movimientos de Ibai

A pesar de que no hay ningún dato confirmado por él mismo, hay muchas informaciones relacionadas con el dinero que Ibai Llanos genera en sus redes sociales. Supuestamente hay meses que gana alrededor de 150.000 euros, por eso llama tanto la atención que comprase su primera casa en 2021. La mansión que perteneció a Samuel Eto’o y que ahora ha visitado Javimaska era alquilada. Ibai pagaba 15.000 euros por vivir allí hasta que se dio cuenta de que merecía la pena comprar su propia vivienda.

«Me emociono de solo pensarlo. Voy a tener una hipoteca a bastantes años. Puedo decir que todos los que me seguís me habéis pagado la casa porque me habéis hecho hacer mucho dinero», dijo cuando anunció la noticia. «Es bien grande, pero está todo en una planta», respondió cuando sus seguidores le pidieron más detalles. Pero, ¿qué ha pasado con su antigua casa y qué secretos guardaba dentro?

Ibai Llanos, celoso de su intimidad

A pesar de ser un rostro muy conocido, Ibai Llanos siempre intenta mantener su vida privada al margen de las cámaras. Por ese motivo ha llamado tanto la atención la visita que Javimaska ha hecho a su vieja vivienda. El vídeo que ha publicado ya supera los 12 millones de reproducciones y no es para menos, pues ha mostrado todo lo que el influencer guardaba en su domicilio. «Es la casa más cara de Barcelona», asegura durante la famosa publicación de TikTok.

Las excentricidades que había en la casa

Teniendo en cuenta la fama que tenía este inmueble, a nadie le ha sorprendido que Ibai Llanos tuviese su propia piscina, varios jacuzzis, saunas e incluso una pista de pádel. Lo que más ha llamado la atención es una bodega situada en el sótano que no parece muy cuidada, pero sorprendentemente guarda botellas tan valiosas que la suma total podría superar el medio millón de euros. Además, en la mansión también podemos encontrar una discoteca, una cancha de fútbol y una inmensa terraza con vistas a Barcelona.