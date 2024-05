El tenso momento de Garbiñe Muguruza cuando le preguntan por Pedro Sánchez: «No, no…»

Garbiñe Muguruza está dando mucho que hablar en las redes sociales. La ex deportista ha concedido una entrevista a Espejo Público y ha respondido a todas las preguntas de Susanna Griso… salvo sobre Pedro Sánchez. «No, no, no me asustes», dijo entre risas la ex tenista cuando la presentadora del programa de Antena 3 le mencionó al presidente del Gobierno. Muguruza además se sinceró sobre todo lo se está hablando de su físico o la brecha salarial entre hombres y mujeres en su deporte, el tenis.

Hace unos días protagonizó un episodio bastante incómodo. La ex tenista se retiró recientemente a los 30 años, y en los Premios Laureus una reportera le preguntó por su físico, que estaba dando mucho que hablar en redes. Muguruza supo mantener el tipo, pero cuenta lo que realmente pensó en ese momento: «Me quedé en shock ante la pregunta, eran los Premios Laureus y había muchos deportistas, muchos retirados, y fui la única a la que le preguntaron esto, no sé si se lo dijeron a algún chico, al final me lo tomé con humor… Yo me veo muy bien», dijo Muguruza en tono irónico mientras se levantaba y presumía de figura.

«Me veo fantástica, no estaré nunca como antes pero es verdad que antes entrenaba 8-10 horas al día… Ahora me cuido pero no tengo esa disciplina. Antes en el desayuno tomaba proteína, calorías (huevos, aguacate, tostadas) para poder entrenar, descansar, entrenar, fisio… Al final estaba 25-30 semanas viajando al año. Tras la retirada hago otros desayunos pero me sigo cuidando», aclaró la ex deportista nacida en Venezuela.

La nueva vida de Garbiñe Muguruza

Garbiñe Muguruza le confirmó a Susanna Griso que contraerá matrimonio este año con su actual pareja, Arthur Borges: «Le conocí en Central Park (Nueva York), fue un flechazo mutuo, él era tímido y yo tuve que sacar las garras (risas), fue duro que se adaptara a mi vida pero siempre me ha acompañado a todo». Y argumentó su retirada así:S «entí cuando tenía que marcharme, el covid me vino muy bien irónicamente, estuve en casa seis meses y no pasó nada… Abracé ese descanso (abril de 2023), quería estar en casa, estabilidad, y al tiempo noté que perdí esa chispa… El tema es que conseguí muchas cosas en mi carrera muy rápido y eso enseguida me hizo tachar objetivos de mi lista. Ahora quiero estabilidad, normalidad, formar una familia, tener un perro…».

La nacida en Caracas también opinó sobre los sueldos entre tenistas masculinos y femeninos: «Somos muy afortunadas porque hay otros deportes que están peor, pienso que los hombres generan más por patrocinios, gente que va a verles… Aunque creo que habría que apoyar otros deportes como natación, atletismo, gimnasia».

Pero la entrevista no terminó aquí, pues Susanna Griso quiso ponerle en un pequeño aprieto con varias preguntas rápidas e incómodas: ¿monarquía o república? «Monárquica… con la voz bajita», ¿taurina o antitaurina? «Me gusta la cultura y la historia pero nunca he visto una corrida, aunque sí me gusta la estética, el folclore», sentenció la dos veces ganadora de Grand Slam.