Mark Hamill, el reconocido actor estadounidense famoso por su papel como Luke Skywalker en la épica saga de Star Wars, tuvo un encuentro este viernes en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Durante este encuentro, Hamill hizo gala de su ingenio al referirse cariñosamente al mandatario como «Joe-B-Wan Kenobi», en un inteligente juego de palabras que hace alusión al venerable maestro jedi Obi-Wan Kenobi.

Sorprendiendo a todos, Mark Hamill apareció inesperadamente en la sala de prensa de la Casa Blanca después de su reunión con el presidente Biden en el icónico Despacho Oval. Ataviado con unas gafas de sol de estilo aviador, el actor inició su intervención con un toque de humor al preguntar a los presentes: «¿Cuántos de ustedes apostaron que Mark Hamill dirigiría la rueda de prensa en sus cartillas de bingo?» Además, reveló que las gafas de sol que llevaba puestas eran un obsequio cortesía del propio Biden.

Cuando los periodistas le inquirieron sobre su encuentro con Biden, Hamill respondió con jovialidad: «Le llamé ‘Señor Presidente’. Y él me dijo: ‘Puedes llamarme Joe’». Acto seguido, el actor desplegó su característico sentido del humor al relatar: «Le propuse llamarlo Joe-B-Wan Kenobi», una ocurrencia que fusiona el nombre de Biden con el del ilustre maestro jedi Obi-Wan Kenobi, quien en la trama de Star Wars guía a Luke Skywalker en el camino de la Fuerza.

Esta visita no constituye la primera vez que Mark Hamill, conocido por su activismo político y sus críticas al expresidente republicano Donald Trump, pisa los pasillos de la Casa Blanca. Ya había tenido el privilegio de hacerlo durante las presidencias de otros dos demócratas, Jimmy Carter y Barack Obama. Sin embargo, esta ocasión marca su primera invitación al sagrado recinto del Despacho Oval, como él mismo compartió con los medios presentes.

El día de Star Wars

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars debido a un juego de palabras ingenioso basado en una frase icónica de la saga. La frase «May the Force be with you» («Que la Fuerza te acompañe», en español) es una de las más reconocidas y queridas por los fanáticos de Star Wars. La similitud fonética entre «May the 4th» (4 de mayo en inglés) y la frase «May the Force» ha llevado a que los fanáticos de la franquicia adopten el 4 de mayo como su día especial para celebrar todo lo relacionado con Star Wars.

La primera vez que se utilizó esta referencia al 4 de mayo como Día de Star Wars se remonta a la década de 1970, poco después del estreno de la primera película de la saga, Star Wars: Episode IV – A New Hope. Los fanáticos comenzaron a usar la frase «May the 4th Be With You» como un juego de palabras para celebrar la saga y compartir su amor por ella.

Con el tiempo, la celebración se ha vuelto más oficial y extendida, con eventos especiales, promociones, maratones de películas, convenciones y actividades organizadas en todo el mundo para conmemorar este día. Es una ocasión para que los fanáticos se reúnan, compartan su entusiasmo por Star Wars, se disfracen de sus personajes favoritos y celebren la rica mitología y el impacto cultural duradero de la franquicia.