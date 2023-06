Mark Hamill cree que ha terminado oficialmente con el personaje de Luke Skywalker

Fue hace más de 45 años cuando Mark Hamill asumió por primera vez su papel icónico como Luke Skywalker en el estreno de la cinta original de Star Wars. Un legado que lo ha convertido en uno de los personajes más queridos de la franquicia y en definitiva, en uno de los roles más icónicos del séptimo arte. Sin embargo todo termina y, a pesar de haber regresado para la última trilogía, el actor ha revelado que oficialmente ha llegado la hora de dejar de interpretar a Luke en los próximos proyectos.

“Bueno, nunca digas nunca, pero simplemente no veo ninguna razón para hacerlo”, dijo recientemente Hamill sobre retomar su papel de héroe jedi a la CBS News. Una actitud que según el intérprete se debe más bien a que Lucasfilm tiene más historias que contar, mucho más allá de Luke: “Permítame decirlo de esta manera: quiero decir, tienen tantas historias que contar, ya no necesitan a Luke. Tuve mi tiempo, y eso es bueno. Pero eso es suficiente”. Además de retomar previamente el papel en la trilogía secuela de Disney, Hamill también hizo un regreso adicional con una interpretación digitalmente rejuvenecida al final de la segunda temporada de The Mandalorian. Sin embargo, parece que dejará definitivamente de interpretar a Luke.

El arco Skywalker terminó con el final de la última trilogía y el personaje alcanzó la máxima conexión con la fuerza que un jedi puede tener tras su enfrentamiento con Kylo Ren. En cualquier otro universo, el fin de la vida supondría no volver a aparecer en la historia, pero como todo fan de la saga sabe, los jedi que alcanzan la comunión con la fuerza en el momento de su muerte pueden seguir en contacto con sus allegados vivos. Por último, Mark Hamill explicó por qué no lo necesitan ni siquiera aunque retomen el rol en una precuela: “la gente dice ‘oh, ahora vas a poder hacer una serie completa de Luke después de El retorno del jedi’ y yo dije ‘no lo creo’. En primer lugar, no necesitan contar esas historias, pero si lo hacen, podrían conseguir un actor apropiado para su edad”.

El futuro de la franquicia parece alejada de sus personajes principales y ahora sabemos que el estudio planea tres películas para el futuro. Una ambientada en el origen de la fuerza que estará dirigida por James Mangold, un film que cerrará la historia de The Mandalorian y el resto de series a los mandos de Dave Finoli y un largometraje que continuará las andanzas de Rey, dirigida por Sharmen Obaid-Chinoy.