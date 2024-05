Rajadón histórico de Alonso contra la FIA y Hamilton: «No le sancionarán porque no es español»

Fernando Alonso se quedó a gusto ante los medios de comunicación ubicados en el circuito de Miami al ser preguntado por si la investigación de la FIA a Lewis Hamilton conllevará una dura sanción contra el británico. La respuesta del piloto de Aston Martin es palmaria y representa su enfado por todos los castigos a los que ha sido sometido por parte de la Federación a lo largo de este inicio de Mundial: «No decidirán nada porque no es español».

«Veremos lo que deciden. Creo que arruinó la carrera de unos cuantos, de Norris sobre todo que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente. Para nosotros no teníamos tampoco ningún interés en el sprint. Íbamos sólo a comprobar la degradación y esas cosas para mañana», explicó el asturiano en torno a la maniobra de Hamilton y a la estrategia de su equipo en la carrera corta.

«Lo hemos conseguido, son unos entrenamientos libres, no es realmente una carrera. Ahora empieza lo realmente importante de la carrera, la crono y mañana las 57 vueltas. Creo que podemos sacar alguna conclusión de este sprint de cara al parque cerrado que se abre ahora y a ver si podemos mejorar un poquito el coche», añadió.

Pero Alonso, que en cierta parte cambia su manera de pilotar en el sprint, quiso aclararle a la FIA y a Hamilton el porqué de sus maniobras: «Hoy igual no es penalizado, pero a mí siempre… Por tanto, hoy lo mismo. Estábamos detrás de Ocon, podía quizá arriesgar y adelantarle, pero lógicamente no me arriesgo para no ser penalizado. Intento completar la carrera que son 19 vueltas y volver al equipo a hablar de los cambios».

Fernando Alonso, muy enfadado tras lo ocurrido con Hamilton 🔥 "Hoy igual no es penalizado, a mí siempre. Ya no me arriesgo para no ser penalizado" #MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/eGGL103yjX — DAZN España (@DAZN_ES) May 4, 2024

La FIA no investiga el golpe de Hamilton a Alonso

Hamilton embistió a Alonso tras la salida de la segunda carrera al sprint de esta Fórmula 1 y agotó todas sus opciones de puntuar en la prueba y al completo las de su compañero, Lance Stroll, que se vio afectado por un efecto dominó que desencadenó el piloto de Mercedes. El canadiense, en la misma acción, le cerró todo el espacio al bicampeón del mundo de forma incomprensible y acabó como el peor parado de los tres con un abandono. «Ha aparecido como un toro», decía el asturiano por radio, claramente enfadado y sorprendido por la maniobra de su oponente.

La pésima decisión de Stroll, además de calentar más la situación en el garaje verde, echó de la prueba a Norris, que pasaba por allí y se acabó transformando en el eslabón más débil de esta cadena. Alonso tuvo un pinchazo que le lastró durante las 19 vueltas, pero no paró en boxes para tratar de evitar el farolillo rojo. Fue antes del último giro cuando el asturiano se dirigió a la caseta para hacer algún tipo de probatura de cara a la clasificación de este mismo sábado a las 22:00 horas.

Hamilton dio su versión tras lo sucedido, pero se excusó en el ruido de fondo para titubear y acusar a los pilotos de Aston Martin como únicos culpables: «Yo estaba en el interior, ellos se han chocado primero». La FIA decidió no investigar un lance en el que el británico afectó hasta a tres pilotos, provocando el abandono de dos de ellos: Stroll y Norris.