¿Te gustan los after eight? ¿Te encanta disfrutar de un helado de vez en cuando? Pues entonces, no te pierdas este post donde te explicamos cómo combinar ambas preferencias con nuestra receta de helado de chocolate con menta Aprende a preparar este helado de forma fácil con nuestra receta paso a paso.

Para elaborar tu helado de chocolate con menta y disfrutar del after eight bajo cero en cualquier momento del día y del año, no te hará falta más que una heladera y algunos ingredientes.

Ingredientes:

250 ml de leche entera

250 ml de nata líquida

4 yemas de huevo

125 g de azúcar glas

Caja pequeña de after eight (o cantidad equivalente de chocolate con menta caseros)

1 cucharada de esencia de vainilla

Cómo preparar un helado de chocolate con menta

Estás a punto de descubrir cómo se prepara un helado que podrás servir de postre a tus invitados, utilizar de acompañamiento a un plato de fruta o disfrutar, al más puro estilo vacacional, metido en un cucurucho de barquillo. Para que tu receta de helado de chocolate con menta sea un éxito sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

En una cacerola, mezcla la leche y la nata y pon a fuego medio. Agrega la esencia de vainilla y asegúrate de que se une a los otros ingredientes, formando una mezcla homogénea. Reserva. En un tazón pequeño, bate las yemas de huevo con el azúcar glas. Puedes hacerlo a mano con varillas, aunque te recomendamos que uses una batidora. Cuando la mezcla esté liviana y esponjosa, incorpórala a la mezcla de nata, leche y vainilla que habías reservado. Déjalo en la nevera durante una hora para que se enfríe. Una vez frío, llévalo a la heladera y déjalo removiendo durante unos 20 minutos. Corta los After Eight en pequeños trocitos y ve agregándolos gradualmente a la heladera. Estos pequeños bombones no podían faltar en tu receta de helado de chocolate con menta. Una vez que ya estén todos dentro, deja que siga en marcha unos 25 minutos más, hasta que el helado esté completamente preparado. Vierte la mezcla en el recipiente donde la vas a congelar y déjala una hora en el congelador. Una vez transcurrido este tiempo, tu receta de helado de chocolate con menta está lista para servir. Te recomendamos decorar con un after eight y, si quieres, también con un poco de chocolate negro derretido.