La nº 2 de López intenta salvar a Moncloa de la filtración contra Ayuso: «El mail me llegó por la prensa»

Pilar Sánchez Acera, número dos del PSOE de Madrid y ex asesora de Moncloa, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo que a ella le llegaron los emails del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal Julián Salto por la prensa –aunque no recuerda qué periodista exactamente– y no por la Fiscalía General del Estado. La ex diputada ha comparecido como testigo en la causa en la que está investigado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Durante su declaración como testigo ante el magistrado instructor Ángel Hurtado, Sánchez Acera ha reconocido que tenía el polémico email enviado a Juan Lobato, entonces líder de los socialistas madrileños, pero ha negado que le llegara a través de García Ortiz o su equipo. La actual secretaria de organización del PSOE madrileño, según fuentes jurídicas presentes en la declaración, ha tratado de esquivar cualquier tipo de responsabilidad.

Sánchez Acera ha asegurado en el Supremo que ni conoce al jefe del Ministerio Público ni a ningún fiscal. Así, ha descartado que le enviaran desde Fiscalía el correo electrónico con la carta donde la defensa del novio de Díaz Ayuso trasladó al fiscal que le investigaba por presuntos delitos contra Hacienda, Julián Salto, que era «voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos», en referencia a dos delitos fiscales. El fiscal estaba a favor de ese pacto hace un año pero el PSOE y Más Madrid han maniobrado para estirar el caso otros seis meses.

La socialista admite que únicamente lo envió a Lobato para que lo usara contra Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día. Añade que no recibió órdenes de Moncloa para hacer llegar el correo al entonces líder de los socialistas madrileños, al tiempo que ha explicado que su actuación se enmarcó dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del PSOE madrileño, es decir como número tres de Lobato.

El instructor ha intentado esclarecer durante el interrogatorio el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el mencionado medio digital, tal como expresó en la providencia en la que acordó estas declaraciones testificales. Ha descartado por ahora realizar cualquier diligencia relativa al teléfono de la testigo. Fuentes judiciales subrayan que Sánchez Acera ha omitido deliberadamente información clave a pesar de que no podía mentir al ser citada como testigo.

La ex asesora de Moncloa ha llegado al Supremo poco antes de las diez de la mañana, hora fijada para su citación. Lo ha hecho acompañada de la diputada de la Comunidad de Madrid Carmen Mena y la ex diputada Mónica Carazo. Tanto a la llegada como a la salida, no ha dicho nada a la prensa que le esperaba en la calle de Marqués de la Ensenada, a las puertas del tribunal. OKDIARIO le ha preguntado si había filtrado emails cuando estaba en el taxi, pero ha optado por refugiarse en su móvil con el que se dirigió a Lobato y dar la callada por respuesta.

Sánchez Acera ha expuesto que ella trabajaba entonces como jefa de gabinete de Óscar López, a su vez, jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez. Según consta en el acta notarial que levantó el propio Lobato, el entonces líder del PSOE madrileño preguntó sobre el origen del documento: «La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía», a lo que Sánchez Acera respondió que «porque llega, lo tienen los medios», asegurándole que antes de que él lo exhibiera en la Asamblea ya estaría publicado.

Por su parte, el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés también ha comparecido como testigo para responder sobre su participación en la filtración del documento. Su declaración ha sido mucho más breve ya que asegura que no tuvo vinculación directa con la filtración. Ambos han sido solicitados por la acusación popular de Manos Limpias.

El caso se remonta al pasado 14 de marzo, cuando Sánchez Acera envió a las 8:29 horas un pantallazo a Lobato con el email de la defensa de Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, para que lo usara políticamente contra la presidenta madrileña en la sesión de control de la Asamblea prevista para ese mismo día.

Conocimiento previo

La investigación de la Guardia Civil sobre el contenido del móvil de Lobato determinó que Moncloa tuvo acceso al email antes de su publicación y que «al menos» estaba en conocimiento de Lobato, Sánchez Acera, Laura Sánchez Espada (dircom del Ministerio de Vivienda), Vallés y el jefe de prensa de Ferraz, Ion Antolín.

En el informe de la UCO se recoge también un chat en el que Lobato comentaba con su equipo: «Pilar quiere que yo saque el mail de la Fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser». A lo que David del Campo, entonces director de gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, le aconsejó que no lo hiciera y le informó que Vallés, Antolín y Sánchez Espada le habían «escrito con lo mismo».

El ataque mediático al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se impulsó desde el Gobierno y así lo demuestran las conversaciones de Whatsapp intervenidas. «En Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña, que van a ser como Gran Hermano VIP y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la Comunidad de Madrid», escribió a Lobato su director de Gabinete, David del Campo. A lo que Juan Lobato contesta: «Yes».

El instructor Hurtado concluyó en una resolución del pasado 14 de enero que el correo electrónico filtrado tuvo «salida» de la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno», desde donde afirma que se hicieron «gestiones» para que acabara publicado.