Pilar Sánchez Acera, al borde de la imputación en el Tribunal Supremo tras la filtración de la carta de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido destituida como consejera de Paradores de Turismo. Así lo recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil de este viernes, 29 de noviembre.

El Gobierno ha fulminado a Sánchez Acera, ex jefa de gabinete del director de gabinete de Pedro Sánchez -Óscar López-, tras salir a la luz los mensajes de WhatsApp en los que pedía a Juan Lobato que sacara en la Asamblea de Madrid la carta en la que el abogado de Alberto González Amador admitía la comisión de delitos fiscales. Ello antes de que lo publicara ningún medio.

Lo hizo a través de un whatsapp el 14 de marzo las 08:29 horas. «Cuidado con los datos personales. Se puede sacar. Sácasela en la pregunta. Un ‘¿quién miente, señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted’. La imagen con la carta es potente». Fue el primer mensaje que envió al que fuera portavoz de los socialistas en la Asamblea. Tras esto, Lobato respondió: «¿Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha. ¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio?».

Tras ver las reticencias del líder del PSOE regional, Sánchez Acera contestó «porque llega, la tienen los medios. Vamos a verlo. Para que estés más respaldado. Si es así, te lo digo. Si no, la tienes en retaguardia». A lo que Lobato volvió a responder: «Necesito decir de dónde la saco porque si no, parece que me la ha dado la Fiscalía».

El entonces jefe de filas de los socialistas madrileños advertía así de que se podría incurrir en un delito de revelación de secretos al mostrarlo y, por tanto, se negaba a ello. «Va a salir antes, para el control», le tranquilizó Sánchez Acera aludiendo al pleno en el que iba a tener lugar la sesión de control del Gobierno autonómico. «Ya está», le informó una hora después del primer mensaje. Era la indicación al entonces secretario general del PSOE para que usara ese mail en la Asamblea.

La primera noticia se publicó a las 09:06 horas pese a que Sánchez Acera le remitió la información a Lobato a las 08:29. Una hora después, a las 09:29, la alto cargo de Moncloa envió al líder socialista la noticia del elplural.com. Así se desprende de las capturas de pantalla de las conversaciones entre Lobato y Sánchez Acera que el ex dirigente del PSOE protocolizó ante notario y que este viernes ha presentado ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

Imputación de Sánchez Acera

Este viernes Lobato entregó su móvil y el acta notarial con los mensajes donde Pilar Sánchez Acera le ofrecía correos electrónicos personales de Alberto González Amador. Estas conversaciones, que quedan en manos del juez instructor, abren camino al Supremo para investigar al círculo cercano del presidente del Gobierno y elevar las responsabilidades de esta operación hasta La Moncloa.

Los pasos siguientes a esta declaración pasarían por llamar a testificar a Sánchez Acera. En ese punto, esta alto cargo del Gobierno podría decir que fue su jefe, Óscar López, quien le pidió enviar el material controvertido al jefe de los socialistas madrileños o, por el contrario, asumir toda la responsabilidad y servir de «cortafuegos» para que las consecuencias de esta operación contra Ayuso no terminen escalando al que fuera jefe de gabinete de Sánchez o al propio presidente del Gobierno.

En el caso de que opte por la primera opción, hay que tener en cuenta que Óscar López dio el salto a ministro de Transformación Digital en septiembre de 2024, por lo que en estos momentos se encuentra aforado ante el Supremo. Pero, si finalmente el juez instructor le imputase, se sumaría a la lista en la que ya figuran Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. De llegar a este nivel del proceso, las cosas se complican para Sánchez: López era su jefe de gabinete, por lo que de ser imputado, aumentarían las dudas sobre el nivel de conocimiento que tenía el presidente del Gobierno a cerca de esta ofensiva contra Ayuso.