La juez se lía con el SMS: lo tilda de «tardío y erróneo» cuando se lanzó por Forata y no por el Poyo

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra afirma en su auto de este lunes que «el aviso a las 20:11 fue tardío y erróneo», en clara referencia al SMS enviado a la población a través del sistema Es Alert de Emergencias durante la DANA de este 29 de octubre. De esa afirmación de la juez se desprende una evidente confusión, porque el aviso al que ella se refiere no se produjo, como da a entender la magistrada, por el desbordamiento del barranco del Poyo. Fue por el inminente peligro de colapso de la presa de Forata.

Ese riesgo en Forata es el que motivó dos avisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar a partir de las 18 horas. Uno, para advertir que podía colapsar en 13 horas. Y otro, posterior, sólo dos horas después, para anunciar que el riesgo de colapso era ya inmediato, a las 20 horas. Apenas unos minutos después de recibir esta información, a las 20:11 horas, Emergencias emitió la alerta a través del citado SMS masivo a la población. Es decir, que no tardó en mandar la citad alerta.

La Confederación Hidrográfica del Júcar es un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El presidente de ese organismo es Miguel Polo. Y la ministra que en ese momento estaba al frente del citado Ministerio es Teresa Ribera.

El auto de este lunes de la magistrada es en el que la juez comunica también. las partes su decisión de que la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Seguridad y Emergencias Emilio Argüeso comparezcan ante ella en calidad de investigados en la causa, cuya investigación se inició este 30 de enero. Hace poco más de 40 días.

En concreto, la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyos responsables han sido de momento exonerados por la juez, transmitió a las 18:05 horas el día de la DANA que la presa de Forata podía colapsar en un plazo de 13 horas.

Ese aviso se produjo sólo dos horas antes de otro posterior, también del Júcar, que acortaba mucho más ese plazo y advertía que el colapso podía producirse en un tiempo mucho menor. Así, el primer aviso del Júcar se produjo a las 18:05 horas y el siguiente fue en torno a las 20 horas. Este segundo aviso es el que explica y en el que se fundamenta el inmediato SMS de alerta a la población, lanzado a las 20:11 horas. Es decir, sólo 11 minutos después, por lo que no podía resultar tardío.

Pero, además, el primer aviso del Júcar fue recibido a las 18:05 horas. Y a las 18:10, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana remitió un «informe masivo de fax» a los municipios afectados con el aviso de riesgo de emergencia por activación del plan de presa a las 18:10 horas. Es decir, sólo cinco minutos después de recibir el primer aviso.

Esta información es la que se desprende de uno de los últimos informes trasladados por la dirección del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), precisamente, a petición de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja.

Es por ello que esa parte y esa frase concreta del auto de la juez: «El aviso a las 20:11 horas fue tardío y erróneo», ha causado sorpresa también en las fuentes jurídicas consultadas, porque tal como ha venido insistiendo la propia Generalitat Valenciana y su presidente, el aviso se emitió por Forata y fue inmediato. Y no por el Poyo, del que todas las fuentes consultadas en la Generalitat Valenciana insisten en que «del Poyo no sabíamos nada. No teníamos información».

Este 7 de febrero, el propio Carlos Mazón sostuvo en unas manifestaciones recogidas por este diario que: «Lo digo claramente, el Gobierno jamás alertó del desbordamiento del barranco del Poyo».

De hecho, tal como publicó OKDIARIO este 4 de marzo, la Generalitat Valenciana envió ese día, con aviso de temporal, a El Poyo y otros barrancos a los bomberos. El envío de estos efectivos se produjo porque una parte importante de las estaciones del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no estaban proporcionando los datos acerca del caudal que transporta ese barranco.