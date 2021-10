El que hasta hoy fuera coordinador de Ciudadanos en el País Vasco, Luis Gordillo, ha dejado la formación naranja para integrarse en las filas del PP. Gordillo no renunciará a su acta en el Parlamento vasco porque los escaños «pertenecen a las personas» y porque él «no se ha movido» de sus posiciones debido a que concurrió a las últimas elecciones vascas en la coalición que integraron PP y Ciudadanos.

Así lo ha confirmado este jueves ante los medios a su llegada a la Cámara vasca. Luis Gordillo presentó su renuncia como militante de Ciudadanos este miércoles y «acto seguido» llamó al líder del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, para pedirle su incorporación a su formación.

Gordillo concurrió a las últimas elecciones vascas en la lista conjunta del PP junto a Ciudadanos y obtuvo su escaño en el Parlamento. Ahora ficha por el PP fruto de «una decisión personal» que «no tiene por qué trasladarse» al grupo parlamentario que forman ambos partidos en la Cámara vasca.

El que fuera militante de la formación naranja asegura que su decisión es la misma que tomaron «muchas personas que en su momento se acercaron también al proyecto liberal», en alusión a los antiguos miembros del PP que en su día se pasaron a Ciudadanos.

«La única forma de ganar»

El diputado vasco ha justificado esta maniobra en que «la única manera de ganar al Partido Socialista y de sacar Sánchez de La Moncloa es reunir al centro derecha liberal de toda la vida junto en una sola opción, apoyando a Pablo Casado como candidato a la Presidencia del Gobierno».

Luis Gordillo ha asegurado en este sentido que, pese a esta maniobra, en el País Vasco la coalición PP+Cs «funciona bien» y que ambos partido están haciendo «un trabajo serio y solvente». «Por mi parte, espero que siga siendo así. Espero incorporarme próximamente al PP, si aceptan mi petición, para poder reforzar este proyecto en el País Vasco», ha apostillado.

Por otro lado, Gordillo ha descartado renunciar a su escaño en el Parlamento vasco pese a pasar a otro partido en plena legislatura autonómica. «He sido elegido por una lista y me voy a mantener en la misma lista», ha señalado. También ha recordado que la siguiente persona que hay en la lista de PP+Cs por Vizcaya es del PP. «Voy a acabar el mandato. Los escaños pertenecen a las personas», ha indicado.

El parlamentario vasco ha enfatizado en que permanece en la coalición PP+Cs: «Yo soy el que no me he movido; yo me he movido siempre en unas ideas, y voy a seguir defendiendo lo mismo. La única diferencia es que lo haré desde otro partido».

Cs arremete contra el PP

Por su parte, la formación naranja ha criticado la decisión de Luis Gordillo y lo ha calificado de «otro oscuro episodio de la operación del PP para atacar a Ciudadanos». «Es muy triste que el PP dedique sus esfuerzos a estas maniobras, que ningún constitucionalista puede entender y menos aún en esta tierra», ha explicado el partido de Inés Arrimadas en un comunicado.

Ciudadanos considera que esto es un «ataque sin pies ni cabeza que perjudica más que a nadie a los constitucionalistas vascos». «Defender la libertad, la democracia y la unión en el País Vasco ha salido demasiado caro, ha costado vidas, extorsiones y muchas desgracias. Y la amenaza nacionalista no descansa, sino todo lo contrario», han señalado.

«Es más necesario aquí que en ningún otro lugar colaborar y trabajar unidos y con lealtad para defender al constitucionalismo. El PP debería reflexionar y empezar a pensar un poco más en el interés general», han zanjado desde Ciudadanos.