Es Vox y sólo Vox quien rentabiliza el naufragio socialista

No nos engañemos: al igual que ocurrió en Extremadura, ha sido Vox el gran vencedor de los comicios autonómicos de Aragón, porque sube lo mismo que caen el PSOE (5) y el PP (2). La historia se repite y la formación de Santiago Abascal se erige en la fuerza emergente del momento, duplicando su representación parlamentaria. Parece evidente que el clima de descontento e indignación que en cada vez más votantes provoca la gestión de Pedro Sánchez lo rentabiliza Vox de forma exclusiva, cuya musculatura política es estos momentos de repudio al «progresismo» una evidencia empírica. Se están cayendo muchos mantras de forma acelerada: el del miedo a la «extrema derecha», por supuesto, pero también el del «voto útil». Ya no funciona ninguno y el gran beneficiado es Vox, que avanza a pasos agigantados. Algo parece evidente: si algún día el PP albergó la idea de llegar a la Moncloa libre de ataduras, eso, hoy por hoy, es imposible, porque su dependencia de Vox es cada vez mayor. De modo que, pensando en modo elecciones generales, parece obvio que el PP está donde estaba tras los comicios del 2023 -ganando en número de escaños- pero necesitando sí o sí de Vox. Pero con una diferencia: que Vox está en capacidad de exigir mucho más que entonces a Núñez Feijóo. Y eso es algo que en Génova deben tener meridianamente claro, porque da la sensación de que todavía albergan escenarios que confunden la realidad con el deseo.

Vox ha superado con indudable éxito las dos citas electorales con las que el PP pretendió lanzarle un órdago. Pues bien, el partido de Abascal sale reforzado y explotando el descenso a los infiernos del PSOE. Es, de hecho, el único que lo hace, lo que significa que en estos momentos es una formación en auge que para cada vez más votantes se ha convertido en la verdadera china en el zapato de Sánchez.