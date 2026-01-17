RTVE: ¿Acudirá el PP a denunciar ante los tribunales y la UE?

Los escándalos son continuos, profundos y muy serios. Hay un grandísimo consenso en medios políticos, económicos y mediáticos acerca de que no se puede ir a unas elecciones con una radiotelevisión estatal pública totalmente escorada y progubernamental, volcada en destruir a la oposición como ayuda especial para apuntalar un gobierno que hace aguas por todas las costuras. Porque no son sólo los telediarios y los programas nacionales, emponzoñados con bulos y hasta mentiras pueriles, sino también los centros territoriales en las autonomías.

Por si faltara poco en el sainete inexportable, carísimo por cierto, en el que se ha convertido RTVE, se suma ahora una guerra civil abierta tras el último informe de «oficio» realizado por el famoso Consejo de Informativos. En un país democrático, con un gobierno mínimamente democrático, el tal José Pablo López hace ya muchos meses que debería ser uno de los tres millones de parados que buscan trabajo. Su posición es insostenible, casi como el desconocimiento que se tiene de su patrimonio, que deberíamos conocer por el cargo que ocupa. A ver si al final le va a ocurrir a tal respecto lo que sucedió cuando estaba en Telemadrid… Además, la marcha de RTVE le vendría muy bien a los dolores crónicos que padece el muchacho.

Bien. RTVE se ha convertido, dice el citado informe, en una máquina de bulos, mala praxis, generadora de odio y desinformación… con una deriva sectaria y progubernamental como nunca antes se dio» en esa casa. Los paniaguados, por precio, se han movilizado ipso facto para invalidar a dicho órgano que, antes de llegar Sánchez al poder, era sacralizado por los mismos que ahora intentan destruirlo. Pero resulta que ni siquiera hubiera hecho falta dicho informe; cualquier telespectador con dos dedos de frente y sentido común, con sólo ver un día la parrilla masajeada por El cerilla, llegaría a la misma conclusión. A éste o dimite, seguro que no tiene problemas para pagar el recibo de la luz a final de mes, o se le cesa. Por ejemplo, acudiendo a las instancias judiciales pertinentes porque hay motivos, así como argumentos para pedir amparo ante los desatinos a la Unión Europea. RTVE parece una tele surgida de las calderas más oscuras del chavismo.

Concretemos algo más. Para los miembros del Consejo de Informativos, quizá el bulo más grandioso propalado con dinero público fue aquel que afirmaba que el teniente coronel Balas ideó colocar una bomba lapa en el coche oficial de Sánchez. Bien. Eso se dijo en el programa Mañaneros, producido por La Cometa del inquietante Gerardo Iracheta y Rosita la peligrosa. Recordar que esta productora trabaja para el PP y las instituciones políticas que regenta. Y es precisamente el PP el partido que su programa fulmina y se chotean a mandíbula batiente. No sabía que para ser del PP antes hay que resultar masoquista… El otro programa, Malas Lenguas, producido por La Osa, cuyos dueños ya fueron condenados penalmente y, sin embargo, son contratados por una empresa pública. ¿Para cuándo una investigación económica oficial en toda la regla?

Creo que el PP tiene cuatro consejeros. A 130.000 euros anuales por barba. ¿Alguien sabe algo de sus trabajos en el ente destinados a limpiar en lo posible y adecentar el salón?

PD. Lo de RNE tiene también corolario en blanco y negro. De ser una radio indispensable, en el 2018 inicia una caminata imparable hacia la más completa marginalidad. La inexportable Rosa María Mateo se llevó un millón de euros de la RTVE, entre otras cosas, por liquidar a RNE al nombrar a una amiga de su marido, Paloma Zuriaga, ágrafa e incapaz donde las busques. Y a su vez, nombró a un tal Iñigo Alfonso, mendigo del rubalcabismo, para pilotar el programa estrella de la radio estatal que dejó para el arrastre en audiencias, credibilidad y prestigio. Ahora RNE está mandado por un aparachick socialista, Roberto Santamaría, buena persona en lo que recuerdo, que antes abrevaba en las delegaciones del gobierno zapateril… ¡En fin! La pregunta es por qué está ahí… ¿Sólo por tener vitola de zapaterista-sanchista? No lo creo.

Lo peor es que unas radios venidas a menos, sin oyentes, cuestan un riñón y parte del otro al contribuyente. Espero que cuando llegue al PP tome buena nota de los altísimos sueldos de los enchufados por El Cerilla y les mande a chiflar a la vía.