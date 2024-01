Quien a hierro mata, a hierro muere

En el PSOE cunde el desánimo y no pocos se plantean, ya no tan en voz baja, si todo esto -unir su destino al del separatismo- tiene sentido, porque lo cierto es que la Ley de Amnistía ha roto las costuras de un pacto contra natura que puede arruinar al socialismo español, además de lo más importante: arruinar España. La ambición de Pedro Sánchez es infinita, es cierto, pero también lo es que Carles Puigdemont no va a dar un paso atrás en su exigencia de una ley de amplio espectro que le blinde a él y los suyos. No ha llegado hasta aquí para renunciar a su posición de máximos y Pedro Sánchez se enfrenta ante el dilema de intensificar su dependencia del líder de Junts hasta un nivel de indignidad nunca visto o detener su huida hacia ninguna parte, porque en realidad esta legislatura tiene los pies de barro. El PSOE debería hacer una evaluación de riesgos y pensar si le compensa como partido seguir embarcado en esta situación suicida o va a seguir la delirante estrategia de su jefe hasta que se precipite por el abismo y termine muriendo políticamente.

Gobernar así es imposible, porque si la acción del Ejecutivo gira en torno a una Ley de Amnistía de imprevisibles consecuencias, el desgaste será inmenso y paralelo al desgaste institucional y de la sociedad en su conjunto, tensionada hasta niveles nunca vistos. Cuatro meses debieran ser suficientes para que Pedro Sánchez se cayera del guindo y entendiera que la legislatura ha reventado nada más empezar a rodar. Si a Pedro Sánchez le quedara un punto de cordura acabaría con esto, esperaría cuatro meses para disolver el Parlamento y convocaría elecciones el primer domingo que le permitiera la ley. Sería un rapto de cordura en alguien al que le ha cegado su desmedida ambición personal. Eso sería lo sensato y patriótico, razón de más para pensar que Pedro Sánchez hará exactamente lo contrario. El riesgo es inmenso para el presidente, porque a quien hierro mata, a hierro muere.