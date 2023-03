Muy seguro tiene que estar Pedro Sánchez de que el nuevo ministro de Industria, el canario Héctor Gómez, está muy lejos de los círculos por donde campaba a sus anchas el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, aunque haya testimonios gráficos (OKDIARIO ofrece a sus lectores uno de ellos) que muestren a ambos compartiendo inquietudes políticas y los dos hayan coincidido en estampar sus firmas en un centenar de documentos. Es evidente que, siendo los dos canarios y socialistas, Héctor Gómez y el Tito Berni estaban obligados a coincidir física e ideológicamente en no pocas ocasiones. Lo grave sería que en sus conversaciones hubiera salido a relucir, por ejemplo, el caso Cuarteles: ya saben, la presunta corrupción en la adjudicación de obras de rehabilitación de instalaciones de la Benemérita, especialmente en Canarias, donde a uno de los empresarios vinculados al caso Mediador, Ángel Ramón Tejera, alias Mon, se le adjudicaron 13 contratos estando ya imputado. Por cierto: al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le olvidó comentar este pequeño detalle en su comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados.

Sería ciertamente demoledor para Pedro Sánchez que hubiera pruebas de que el nuevo ministro de Industria, Héctor Gómez, y el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo hablaron sobre el asunto de las obras en los cuarteles de la Guardia Civil en algunas de sus reuniones. Sería muy, pero que muy inconveniente para este PSOE que presume de «profilaxis democrática». Con la que está cayendo -y la que todavía caerá- con la trama del Tito Berni -corrupción made in PSOE- sería impensable que Pedro Sánchez no se hubiera cerciorado hasta el mínimo detalle de que su nuevo ministro no aparece junto a Juan Bernardo Fuentes Curbelo en ninguna reunión comprometida. Que hay documentos que prueban que el Tito Berni y Héctor Gómez compartían reuniones de trabajo es una evidencia palmaria (OKDIARIO ya muestra una), pero lo otro sería devastador.