¿De qué máquina del fango habla Sánchez?

«También aquí en España donde, como todas las democracias, nos enfrentamos a la desinformación y a esa máquina del fango; una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos»; dijo Pedro Sánchez en la reunión con diputados y senadores del PSOE en la que anunció que, al día siguiente, el Consejo de ministros aprobaría su Plan de Acción por la Democracia, que no es otra cosa que una burda imitación de las leyes mordaza chavistas y kirchneristas.

Sin embargo, cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del socialista José Félix Tezanos, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo de Pedro Sánchez; ha preguntado en el barómetro de septiembre «¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?», sólo el 2,4% de los encuestados han mencionado la desinformación, la manipulación informativa y la difusión de bulos en medios de comunicación y redes, con lo que se demuestra que el 98% de los españoles no considera que nuestra democracia esté siendo asediada por ninguna «máquina del fango».

Teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno tiene imputados a su esposa Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez y a la mano derecha de su mano derecha, Koldo García; todos sospechamos cuáles son las noticias a las que Pedro Sánchez se refiere cuando habla de máquina del fango, desinformación y bulos. Pero los periodistas independientes y los políticos de la oposición no deberían dejar pasar ninguna oportunidad de preguntarle directamente para que Sánchez se vea obligado a concretar cuáles son las noticias que él dice que son bulos, para que no quede ninguna duda al respecto.

Si yo lo tuviera delante, le preguntaría si para él es un bulo afirmar que su esposa es la primera mujer de un presidente del Gobierno imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. O si acaso piensa que es mentira que nunca antes que él, ningún presidente del Gobierno había tenido que declarar en la Moncloa como testigo en la instrucción de un caso de corrupción. También habría que preguntarle a Pedro Sánchez si considera que son falsas las noticias que informan de que su hermano está imputado por cinco delitos de corrupción, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública; que está domiciliado a efectos fiscales en Portugal, en una mansión en ruinas, mientras pasa las noches en el palacete que le ha prestado el secretario general del PSOE de Badajoz, a menos de 150 metros de distancia del despacho que hace tres meses le montó a toda prisa la Diputación de Badajoz, tras años sin aparecer por su puesto de trabajo.

Todos sabemos que son estas las noticias que han provocado la reacción de Pedro Sánchez, las mismas que le hicieron montar el numerito del hombre enamorado cuando se tomó cinco días de reflexión tras conocer que un juez había imputado a su esposa. Que lo que le gustaría es que la prensa libre le tratara igual que lo hacen los medios de comunicación que tiene domesticados y comen de su mano para no publicar ninguna noticia que pueda molestarle.

Sánchez va a hacer que alguien elegido personalmente por él sea quien dirija un nuevo registro de medios de comunicación que decidirá, aplicando los criterios que el presidente del Gobierno le diga, quienes ejercen el periodismo y quienes son los pseudomedios que no podrán estar registrados. Este mismo lunes, sin ir más lejos, el portavoz del PSOE en las Islas Baleares, Iago Negueruela, ha calificado a OKDIARIO como un «no medio de comunicación», razón por la que se ha negado a contestar a nuestras preguntas afirmando que tampoco lo hará «ningún miembro de mi partido». El PSOE ya ha empezado a decidir quienes podrán inscribirse en su nuevo registro de medios y a quienes no nos lo van a permitir. Lo siguiente será prohibir que las administraciones que él no controla puedan contratar sus campañas institucionales con los medios de comunicación a los que Sánchez no nos haya dejado inscribirnos en su registro, socavando nuestra democracia para demostrar que Oscar Puente tiene razón y Pedro Sánchez se ha convertido ya en el puto amo de España.