Puente dice que Sánchez es «el puto amo» pero que «está muy tocado»: «Está difícil»

Los ministros y el PSOE no saben ya cómo presionar al presidente, Pedro Sánchez, para que este lunes no anuncie lo que temen, para que no diga que dimite. Este domingo el ministro con menos pelos en la lengua, el tuitero Óscar Puente, ha tirado de sutileza y le ha calificado como «puto amo». Además, ha asegurado, llamando al miedo, que «no está fácil» que Pedro Sánchez decida continuar al frente del Gobierno de España y del PSOE porque «está muy tocado» ante el «calvario» que supone que a su mujer le abran diligencias judiciales por un posible caso de tráfico de influencias. Pedro Sánchez, según Óscar Puente, está «en un momento muy duro».

Puente ha cargado también contar el PP y ha dicho que «cree firmemente» que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «está detrás» de la estrategia de «socavar la vida personal» de Sánchez.

Así lo ha declarado este domingo en el Congreso Nacional Extraordinario del PSdeG que se ha celebrado en Santiago de Compostela y en el que, como viene siendo habitual desde el pasado miércoles, ha alertado de que hay «un riesgo muy serio» de que la democracia «se vea agredida». O con Sánchez y el sanchismo o antidemócratas de la fachosfera, es el mensaje

Óscar Puente ha cargado contra los partidos de derecha que, en sus palabras, realizan una «campaña feroz» contra Pedro Sánchez y ha apuntado que «ve a Feijóo» y «no puede evitar» recordad la época en el que el mandatario popular «hacía lo mismo con Emilio Pérez Touriño».

«Estamos viendo hoy lo que vivisteis en Galicia en aquel momento y también las prácticas que aquí desarrollaron para retener el poder», ha lamentado.

La derecha, ha continuado, lo que «considera» es que el «poder le pertenece» y, por lo tanto, cuando «no lo tiene» es porque alguien le «ha quitado lo que es suyo».

Por su parte, el secretario general electo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también ha mostrado su apoyo a Sánchez y ha remarcado que «todos los socialistas» están viviendo «días muy difíciles». En este sentido, ha enviado un mensaje a Sánchez y es que «rendirse no es una solución». «Yo también lo pensé. Frente a esa política no se puede dar ni un paso atrás ni al lado. Hay que dar un paso al frente», ha zanjado Besteiro.

Al inicio del acto, la alcaldesa de Betanzos que preside el Congreso Extraordinario, María Barral Varela, ha querido mandar un «mensaje de empatía» porque los socialistas gallegos «entienden por lo que está pasando» Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pondrá fin a su período de reflexión de cinco días y comunicará el próximo lunes, el 29 de abril, la decisión sobre su futuro político y si continuará al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esa fecha, curiosamente, coincide con la celebración de la festividad de San Pedro Mártir.