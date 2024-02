Bienvenidos a la fachosfera

Ya están aquí. Toda la semana con los satélites del Gobierno orbitando alrededor de su nuevo término favorito y usted sin saber que en realidad ya era parte fundamental de él. Porque la fachosfera, querido facha y lector de OKDIARIO, es usted.

Fachosfera somos todos los que cada mañana al despertarnos no tenemos una imagen enmarcada en la mesilla de noche con la foto de Pedro Sánchez. Los que al amanecer no conectamos la radio para escuchar a Angels Barceló en su homilía matutina para sincronizar nuestra opinión con la cuestión del día. Los que al levantar la persiana no tenemos que mirar en el BOE la subvención del día ni el subsidio que nos regala Yolanda Díaz con el dinero de los demás.

Fachosfera somos los que creemos que subvertir el orden constitucional está, por lo menos, regular. Los que defendemos a contracorriente que la ley está para cumplirse y los que no lo hagan merecen un castigo por ponerlo todo en peligro. Los que creemos que el Código Penal no lo pueden reformar los delincuentes y el perdón va en la dirección del verdugo a la víctima y no al revés.

Fachosfera es también el militante del PSOE. Sí, del PSOE, que no del sanchismo. Ese que sigue defendiendo hoy los mismos principios que hace cinco años porque sigue militando en un partido que a principios de década gritaba que Puigdemont tenía que ir a prisión y que con delincuentes no se negocia. Serle fiel al socialismo es serle infiel a Pedro. Y eso, cómo no, es fachosfera.

También es fachosfera, y de las grandes, creer que Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse cuando una organización terrorista acomete la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. O los que se escandalizan porque el Gobierno de España aumente su financiación al terrorismo islámico palestino mientras medio mundo le congela sus fondos.

Fachosfera es creer que el concepto de nación española es fascista y retrógrado pero el de nación catalana y vasca es moderno, integrador, vegano, feminista y ecofriendly. Pensar que Madrid es una ciudad de acogida y vanguardia en la que caben todos los acentos mientras Barcelona se ha convertido en una sombra de lo que un día fue cuando aún los nacionalistas se contentaban con robar y no con secesionar.

Fachosfera son los jóvenes que en vez de llorar porque el mundo es muy injusto con ellos se esfuerzan por triunfar y ser felices. Los homosexuales que van a los toros porque ser gay explica su condición sexual pero ni mucho menos sus ideas políticas o sus referentes culturales. Las mujeres que no quieren cuotas para no tener que demostrar que cada vez que triunfan es gracias a una ley arbitraria y no por su talento. Los ancianos que prefieren que sus pensiones bajen y los salarios de los jóvenes suban. Las familias tradicionales que van a misa y las familias modernas por España votan antes a Abascal que a una Yolanda Díaz cualquiera.

Fachosfera son los lectores de OKDIARIO, personas como usted que en vez de estar leyendo una columna con genuflexión incluida en Lo País (Bukele dixit) están en este periódico, en el que caben todas las voces libres de España que creen que un país mejor es posible. Están los periodistas de este medio que cada día les ofrecen la mejor información en exclusiva sobre los desmanes del Gobierno y la esperanza que aún emana de algunas comunidades autónomas. Están las empresas que, a pesar de la presión del Gobierno y del jugoso premio de los fondos europeos, aún resisten en su ímpetu por ser productivas en un país que no se desmembre por la incompetencia del Gobierno.

Fachosfera somos todos los que tenemos principios distintos a la alabanza acrítica y norcoreana hacia Pedro Sánchez, los que con independencia de nuestra ideología sabemos que mejor con Otegi no y que los señores que huyen de España en el maletero tienen que estar en prisión, no en un puesto preferente esperando a que Moncloa les reciba con los brazos abiertos.

La fachosfera es el nuevo juguete del Sanchismo, pero sobre todo es nuestra identidad. Una que lejos de avergonzarnos, nos enorgullece. Si ser facha es ser lo opuesto a Pedro Sánchez, denme dos raciones.

Ya saben que siempre que quieran, en OKDIARIO les damos la bienvenida a la fachosfera.