Nayib Bukele ha vuelto a arrasar en las elecciones de El Salvador. El presidente se ha adelantado a los resultados oficiales y ha anunciado que ha ganado los comicios con el 85% de los votos. En su primer discurso se ha acordado de un periodista español de El País que cuestionó sus políticas y le dio lecciones de democracia: «¿De qué democracia hablaba Lo País? No vamos a ser sus lacayos», ha defendido.

El salvadoreño está harto de recibir críticas por parte de la izquierda sobre si vulnera o no los derechos humanos. Su política de tolerancia 0 contra la delincuencia ha hecho que la criminalidad baje a cifras históricas y es precisamente por esto que ha vuelto a ser reelegido gracias a una mayoría aplastante. Esos cuestionamientos han hecho que se acordara de un periodista español durante su discurso tras triunfar en los comicios.

Bukele ha recordado así cuando fue preguntado por El País por sus políticas restrictivas contra la delincuencia: «Me decía un periodista español de un periódico… bueno… Lo País, que por qué quería desmantelar la democracia, y le dije: ‘¿Pero de qué democracia estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. ‘Demos’ y ‘Kratos’. De ahí viene la palabra democracia».

«Esto significa el poder del pueblo. Si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero eso no es democracia. Eso sería colonialismo, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarlo como quieran», ha manifestado.

El presidente electo tiene claro que la democracia «es que los salvadoreños» escojan su Gobierno, como así han hecho. Y precisamente por ello ha apelado a periodistas, ONG y organismos internacionales que han criticado durante su último mandato la violación de Derechos Humanos en su guerra contra las pandillas.

«No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional. Lo único que pedimos es respeto. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo», ha afirmado durante el discurso desde el Palacio Nacional.

«Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron», ha remarcado al rechazar las críticas internacionales.

Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que continúa desde entonces, sin que haya visos de que termine. El éxito de su estrategia de seguridad conlleva unos 74.000 detenidos, el desmantelamiento de las pandillas e índices de homicidios de los más bajos de América Latina a través de la suspensión de derechos fundamentales, como el de expresión y organización.

«Dios quiso sanar» a El Salvador

Por otro lado, el presidente de El Salvador ha defendido que «Dios quiso» sanar el país y que los ciudadanos decidieron «continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia». Durante un discurso de casi 29 minutos y ante miles de sus seguidores, Bukele realizó fuertes reproches a los que cuestionan sus políticas.

«Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó. Déjennos dar la gloria (a Dios) si así lo queremos. ¿En qué les afecta, en qué les molesta? Tal vez les afecta el ejemplo porque tal vez las poblaciones de sus países, a los que les han metido el ateísmo, vuelvan a creer en Dios», exclamó.

Bukele aseguró que «gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, ustedes han visto como El Salvador pasó de ser el más inseguro» y «ahora, en estos próximos cinco años, esperan a ver lo que vamos hacer, porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrando al mundo el ejemplo de El Salvador», concluyó.