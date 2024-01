Ayuso responde con un zasca a la «fachosfera» de Sánchez: «Que se quede en su fachomundo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se quede «en su fachomundo». Lo ha hecho en alusión a las declaraciones del dirigente socialista que se han vuelto virales sobre la «fachosfera» con el fin de intentar ridiculizar al PP y a la derecha.

«Que se quede él en su pequeño mundo de fachosferas, en ese muro tan alto que él mismo ha levantado contra la inmensa mayoría de los españoles. Que se quede en su fachomundo todo el tiempo que quiera, pero creo que un presidente no debería estar a estas cosas, debería estar muy por encima proponiendo soluciones para España, proyectos ambiciosos, reformas ambiciosas…», ha sostenido la presidenta madrileña este miércoles en declaraciones a los medios tras presentar el estudio El impacto de la IA en la educación en España.

Ayuso considera que Sánchez «está siempre a la defensiva porque él sabe que no debería ser presidente del Gobierno y mucho menos con esos votos, con esas coaliciones, con tanta mentira y con tanto daño». La dirigente del PP se refiere de esta forma a los pactos del dirigente socialista con los separatistas para tratar de seguir en el poder, como la tramitación de la Ley de Amnistía.

«El presidente del Gobierno debe demostrar altura de miras, grandeza y estar en otras actitud en vez de ir de víctima», ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid. «En vez de presentar planes emocionantes para España, está siempre en las grescas estas», ha lamentado Ayuso en referencia a Sánchez.

La jefa del Ejecutivo madrileño afirma también que el líder del PSOE tiene «un proyecto pequeño y acabado», y que lo está estirando «por estar en el poder un tiempo más a ver si la suerte le cambia algo». «Denotan el presidente que tenemos», ha zanjado Isabel Díaz Ayuso.

La «fachosfera» de Sánchez

Pedro Sánchez utilizó el término «fachosfera» para intentar ridiculizar e insultar al PP y al resto de la derecha. Lo hizo en una entrevista a La Vanguardia el pasado domingo. «Toda esa fachosfera que lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro», aseguró el dirigente socialista.

El presidente del Gobierno contestó de esta forma a una pregunta sobre la intención del PP de llevar a una comisión de investigación el caso Pegasus, el espionaje a su teléfono móvil. «Hace ya unos meses el juez anunció el archivo por falta de información. Fue grave, pero creo que el PP hace una utilización espuria tratando de vincular incluso a mi mujer con redes de mafias y tráfico de drogas provenientes de Marruecos», afirmó.

«En fin, toda esa fachosfera que lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro. La derecha tiene un naufragio de ideas. Están parasitados por la ultraderecha. ¿Cómo pueden derrocar a un Gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas? Creando ruido para desmovilizar al electorado y provocar desafección política entre los votantes. Está clara la estrategia de la derecha. El señor Feijóo incluso ha dicho que la Constitución ha desaparecido. La misma semana que hemos aprobado la reforma del artículo 49. Todo vale. Es un proyecto de destrucción que busca tapar su carencia de ideas y desmovilizar al electorado progresista con ruido. A eso hay que responder con templanza», apostilló Sánchez en este sentido.

«Me adentro en la fachosfera»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también utilizó el término «fachosfera» para tratar de reírse de los medios de comunicación tras la votación de infarto que tuvo lugar en el Senado para que el Gobierno de Sánchez sacara adelante el decreto ómnibus y el de anticrisis a cambio de un pacto de última hora con Junts.

«Camino de Murcia leyendo los diarios de la mañana. Me adentró en los de la fachosfera, y el café, de pronto, me sabe a whiskey. A última hora se les chafaron las portadas pidiendo elecciones, y lo han digerido francamente mal», señaló Puente en un mensaje colgado en las redes sociales. El ministro socialista no utilizó correctamente las tildes en este mensaje.