Ayuso retrata a Sánchez: «Criminaliza la vida normal y normaliza el crimen»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este domingo en el multitudinario acto celebrado en Madrid contra la Ley de Amnistía que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a sus socios separatistas. Ayuso, frente a más de 50.000 personas, ha asegurado que el Gobierno de Sánchez «criminaliza a la gente normal y normaliza el crimen porque pactan con el crimen».

Bajo una enorme ovación, la presidenta madrileña ha subido al escenario para dar su discurso. Entre el público, un cartel que decía «Sánchez, me gusta la fruta», en relación con la frase que popularizó la propia Ayuso.

«Promover el estado de terror en la población… ¿eso no es terrorismo, señor Sánchez? Ahora no es terrorismo… ahora Otegi es un hombre de paz, ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista como hace meses, ahora no… y ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy. Así que todo es así en la España de Sánchez: criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen», ha recalcado Ayuso.

«El Gobierno está borrando artículos del Código Penal, redacta leyes a conveniencia de aquellos que han cometido los más graves delitos desguazando el Estado de Derecho a gran velocidad, un parlamento que ha estado tanto tiempo cerrado a convivencia ahora tiene muchas prisas por trabajar en enero», ha advertido la presidenta madrileña.

Ayuso a Sánchez: «¡Mentiroso!»

«Ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy. Al que espiabas y al que llamabas racista y xenófobo, ahora los blanqueas», ha insistido Ayuso. La presidenta ha interpelado directamente a Sánchez acusándole de estar «hundiendo a España entera», y le ha llamado «¡Mentiroso!».

Según Ayuso, la oposición a los ataques al estado de derecho por parte del Ejecutivo se consigue «cuando los jueces investigan a pesar de ser perseguidos por el Gobierno, gracias a todos ellos, fiscales independientes… gracias por estar a la altura en los momentos más difíciles. Os necesitamos».

«Ese es el muro de Sánchez, un muro que como en todos los países totalitarios, crece a medida que se va empequeñeciendo su proyecto, se van los intelectuales, se van los políticos que sí ganaban el poder limpiamente, se va la masa crítica, se esfuman los principios y se quedan los serviles a sueldo en torno a una maquinaria de favores. ¿Le suena, verdad que sí?», ha puntualizado.

«La libertad triunfa cada vez que nos concentramos en las calles de España y mandamos un mensaje a toda la sociedad, a las instituciones europeas y al mundo entero. La dignidad de los españoles no se pisotea para que cuatro sigan destrozando nuestra nación de siglos desde las propias instituciones. Amnistía no», ha indicado Ayuso.

Manifestación contra la amnistía

España vuelve a echarse a la calle contra la Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado ad hoc para sus socios separatistas. Una ley que entra en su última fase y que ya ha sido enmendada traspasando otra línea roja planteada por el PSOE: que no se amnistíen delitos de terrorismo. Con esa figura del «terrorismo bueno» sobre la mesa, miles de españoles -70.000, según los organizadores- se han sumado a la convocatoria del PP en Madrid para reclamar la paralización de la norma: «Todo terrorismo afecta a los derechos humanos».

La primera gran manifestación de 2024 contra la amnistía de Sánchez llega en un momento clave, cuando la norma ya ha pasado el filtro de las enmiendas de la Comisión de Justicia y sólo le queda ir al Pleno para ser aprobada. Cuando eso ocurra, gracias a las enmiendas cedidas finalmente por el PSOE frente a Junts y ERC, los delitos de terrorismo vinculados al procés -los casos Tsunami y CDR- quedarán anulados. Amnistiados bajo el argumento de que sus acciones, aunque fuesen consideradas terrorismo como así lo creen los jueces de la Audiencia Nacional, no afectaron a los derechos humanos. Y ese es, precisamente, el punto sobre el que ha girado la manifestación de este domingo en la Plaza de España de Madrid.

Toda la cúpula del PP y los barones regionales han acudido a la cita, con el presidente Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como cabezas de cartel. Entre los asistentes se encontraban los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. El PP ofreció a ambos tomar la palabra en el acto, pero «han preferido venir como ciudadanos de a pie a arropar a la dirección del partido en su defensa de la igualdad de los españoles», aseguraban fuentes del partido.