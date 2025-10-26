Un presidente cercado por la corrupción y antidemocrático

Un gobierno perverso, corrupto y falaz. Sólo la noticia en la que se indica que el presidente del Gobierno encarga poder limpiar todo en relación con la imputación a su mujer, donde la fontanera del PSOE aseguró a un fiscal que actuaba por decisión de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez: «El presidente había dado orden de limpiar sin límite» y que «había que revertir la situación, cayese quien cayese». Así lo explica el fiscal Ignacio Stampa en el escrito que relata su reunión con la fontanera el pasado 7 de mayo.

Esto es de una gravedad tal que el presidente del Gobierno tenía sólo una opción cuando ha salido esta noticia y es querellarse criminalmente contra el medio que da el primero la noticia y simultáneamente hacerlo también contra el enjambre de medios que así mismo han dado esa noticia. Eso, o dimitir fulminantemente, como es obvio, pero nuevamente no ha hecho ninguna de las dos cosas, y, por tanto, la deducción primera es que quien calla otorga, pero por supuesto también que una cuestión tan grave no necesita en democracia ser judicializada, además de que se haga, ya que la simple noticia es una sentencia plena para cualquier demócrata.

Este presidente del Gobierno no sólo es un antidemócrata, sino que ayer se permite en Bruselas, en sede institucional, decir ante la amenaza de que está llegando «la hora del cambio», por parte de la representante del prófugo golpista en el Congreso, que «Junts sabe que estamos cumpliendo con todos los acuerdos de Bruselas, lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos», en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas e insistiendo en que se está cumpliendo con esos acuerdos, y añadiendo que «a Cataluña y a España les sienta bien este gobierno de coalición». Todo esto cuando se recuerda que el 30 de octubre del 23 se celebró el acuerdo que desbloqueó la última investidura a cambio de la compra de votos necesarios y corruptos como pago a la autoamnistía de los golpistas. Me pregunto si en Bruselas el presidente del Gobierno pudo explicar los «acuerdos de Bruselas», en qué consisten y explicar también que es un ejemplo único democrático pactar unos acuerdos corruptos de gobierno en Bruselas, para acceder corruptamente al Gobierno en España, con un prófugo de la Justicia residente en Bélgica. Por cierto, unos acuerdos firmados por el recadero del presidente del Gobierno, hoy en prisión preventiva. Y si ha explicado también en sede europea lo que a todas luces, según expone el Fiscal que le han dicho, ha ordenado «limpiar sin límites» para revertir la situación de la imputación de su mujer.

¿Le han preguntado los presidentes de las instituciones europeas por todo esto, caso de que él no haya explicado nada?

¿Es posible que un primer ministro europeo rebosante de corrupción denunciada ya a nivel mundial por los medios más importantes pueda pasearse por los pasillos europeos como si nada, debiendo su cargo a un huido de la Justicia española y que dio un golpe de Estado en España?

Sólo estos dos procederes de esta semana son absolutamente inexplicables en un primer ministro demócrata. Pero la semana no acaba así solo. La condenada por apología del terrorismo representante en el Congreso del partido que lleva sus listas electorales ensangrentadas, da una lección de democracia, haciendo buena de nuevo su execrable historia y herencia de sangre y terror y el presidente del Gobierno y su vicepresidenta le amparan fervientemente, en una ignominia, perversión e inmoralidad sin límites, imposible de describir por no encontrar palabras para ello. El presidente de Estados Unidos dice a Rutte, secretario general de la OTAN, que va a haber que hablar con España pues «no juega en equipo» y el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos acusa al Gobierno de «fallarle a la OTAN ante la agresión rusa y de premiar y fortalecer a Hamás», además de denunciar los «lazos económicos peligrosos con Pekín en plena confrontación estratégica entre Occidente y China».

¿Cabe mayor deslealtad y peligro encabezado por un presidente de Gobierno occidental?

¿Cómo es posible proceder de esta manera tan oscura, falta de ética total y tan perversa? Es inexplicable salvo por la consecución de patrones de comportamiento surgidos de los bajos fondos prostibularios y proxenetas a los que no debe de extrañar nada, y que evidentemente están en las antípodas de la ejemplaridad que ha de presidir a cualquier representante público, a cualquier persona normal, y no digamos a un primer ministro. Me parece además que tener que escribir esto, sería de una ficción muy grosera, salvo que asombrosamente y sin poder ni siquiera decir que es una broma de muy mal gusto, resulta que responde a la más estricta realidad.

Las instituciones europeas deben tomar medidas urgentes y extraordinarias, como pedir formalmente desde la sociedad civil de España en el Parlamento Europeo, y estando también presente en la sesión la Comisión Europea el pasado 25 de septiembre, ante este peligro extraordinario y manifiesto para la democracia Europea, que representa el presidente del Gobierno, pedirle elecciones inmediatamente libres y seguras, y denunciar expresamente al presidente de Gobierno por ser un auténtico corrupto y antidemócrata, que encabeza un golpe de Estado de última generación, terminando con el Estado de Derecho, y por encabezar así mismo la mayor corrupción jamás conocida en Europa, denunciado todo ello por los medios de comunicación más importantes del mundo.