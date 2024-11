Polvo serás, más polvo condenado

Sánchez se curra cada vez menos sus homilías mañaneras. Menos mal que tiene a los pravda de Prisa y corriendo para escribir lo que el líder no dice y adelantar los bulos que sus sicarios activistas, repartidos por televisiones y radios, no han tenido tiempo de fabricar. Mientras se cuece la noticia del día al rojo vivo, el mentiroso mayor del reino de España considera que donde él gobierna, la oposición fabula, en una alteración de la realidad propia de sujetos distópicos.

Cuando al capo de la rosa nostra, la principal organización mafiosa que opera hoy en España con dinero público, los escándalos le rodean y asfixian, se pasea por sus terminales mediáticas o sociales a recibir hálitos de peloteo, dictando los editoriales y coordinando el argumentario que la tropa de opinión subsidiada y sincronizada ejecuta después en las tertulias. Así, El País abre con una portada sobre la era de la desinformación mientras lleva la información de la declaración de Aldama a un rincón pequeñito, en perfecta sincronía y coherencia de lo que titula. Cuando las orejas de Sánchez tiemblan de frío, Angelines abre sus boletines cubanos sobre los bulos de la ultraderecha, porque si algo no pasa, está la Ser. Con el autócrata acorralado por la corrupción, en el cuartel general de Intxaurrondo, antigua RTVE, ventilan la trola del doliente Broncano con la primera tostada de la mañana.

Y así en cada redacción servil al régimen sanchista. La rosa nostra que opera en Ferraz no sería nada sin los comisarios mediáticos del soviet zurdo que justifican su retribución con mentiras y bulos constantes que inyectan después sobre la competencia -privada- mediática o los adversarios ideológicos y políticos, blanco perfecto de todo zurdo abyecto y amamantado.

Sánchez ya no convoca a la prensa para decir que está enamorado (sólo lo está del poder), momento estelar del esteta autócrata que se produce cuando se mira al espejo y escucha sus propios susurros. Ahora se dedica a proyectar, como buen socialista, sus deseos, pensamientos y acciones en los demás. Una vez eliminado el sentido de la palabra facha, ahora manoseará el bulo hasta dejarlo en inconsciencia semántica, mientras busca traidores que exponer en la plaza pública para el próximo Congreso Federal. Lobato debería haber sido el primero, antes de revolverse contra los felones que iban a exhibir su cabeza como tributo al caudillo de Begoña. Y Page apunta maneras, mientras alza la voz de soslayo con la esperanza de mostrar el socialismo bueno que sólo existe en la mente de los sindicatos y en los discursos de Feijóo.

Aún me pregunto qué pintaba el líder popular en el congreso de uno de los organismos sociales que más ha robado y delinquido en España y cuya principal misión sigue siendo la subsistencia de sus dirigentes a través de la expropiación de los que dicen representar. A Moncloa no se llega a través del socialismo templado ni acudiendo allí donde no te reconocen quienes aprovechan tu presencia para justificar su oneroso modo de vida a costa del saqueo de lo público. Salvo que quieras participar del pastel, al socialismo no se le derrota riéndole las gracias, sino combatiendo su raíz siniestra y su razón totalitaria. Se le habla retratando su modelo político, creador de terror, miseria y muerte, que hace del Estado el principal partido y convierte al pueblo en corderos dependientes y pobres.

A Sánchez le espera la justicia con los delitos calientes y la sentencia afilada, mientras agoniza su eterno mandato en una España prisionera del odio y trinchera que su gobierno y partido han creado. Por mucho que se pregunte cómo le recibirá la historia en su retirada, Pedro será pasto de aquel soneto de Quevedo que recuerda la mortalidad, también, de quienes se creen eternos.