El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contado durante su comparecencia en el 44º Congreso Confederal de UGT que es «hijo de un empleado de la construcción» que «se fue al paro con 50 y pico años». «Nunca se volvió a recuperar anímicamente: el paro cambió su vida y también la mía», ha confesado el líder popular. «No necesito que me expliquen lo que es el paro», ha añadido.

El jefe de filas de la formación con sede en la madrileña calle de Génova ha participado en el congreso, que tiene lugar en Barcelona, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau. Se trata de la primera vez que un líder del PP en la oposición acude a hablar en un congreso de UGT. En él se refrenda a Pepe Álvarez al frente de la organización.

Feijóo ha justificado su presencia allí en que reconoce «la responsabilidad de los agentes sociales en el rumbo» de España «tal y como reconoce la Constitución Española». «Creo que los Gobiernos de mi partido han sembrado y han recogido frutos del diálogo social», ha abundado, para añadir que es una relación que se propone «mantener». Por último, ha puesto en valor que ha tenido una relación «intensa» con UGT desde que ha estado «30 años» dedicado «a la gestión de las cosas pública».

«Como presidente de Correos llegué a una de las empresas más sindicalizada del sector público en España», ha rememorado el presidente del PP. «Nos comprometimos al blindaje público de aquel Correos y Telégrafos antiguo, a una sociedad estatal y 100% pública», ha incidido, para continuar recordando que los primeros años del siglo XXI, la empresa pública consiguió ganar dinero.

«De vuelta a Madrid, como la mayoría de ustedes no me votaron», ha asegurado en alusión a los militantes de UGT, no pudo «ser presidente del Gobierno»: «En consecuencia he conocido a Pepe Álvarez (secretario general de UGT), no he podido firmar nada, pero sí hemos tenido charlas muy edificantes, al menos para mí».

Apoyos para la Ley de Conciliación

«Les pido a todos ustedes que nos apoyen para aprobar la Ley de Conciliación que ha presentado mi partido en el Congreso», ha solicitado el líder popular. Feijóo ha defendido que los trabajadores amplíen a 20 semanas los permisos por paternidad. «Necesitan escuelas infantiles gratuitas en toda España y una mayor flexibilidad laboral para cuidar a los hijos», ha añadido.

«Me niego a contribuir al enfrentamiento entre empleados y empleadores», ha sostenido el también diputado en el Congreso. En ese sentido, ha solicitado «a los agentes económicos que sigan en las mesas de diálogo social».

«Mi única ambición es defender los intereses generales», ha anunciado el jefe de filas popular. Y ha ahondado en que su «compromiso completo es acertar en las decisiones» y ha señalado que «los Gobiernos están para servir y no para servirse». «Pudiera parecer que para mí estar en un congreso de UGT es jugar fuera de casa», ha declarado Feijóo. «Yo no concibo España así», se ha respondido a sí mismo.

«Espero que los militantes del PP afiliados a la UGT vayan convenciendo a este sindicato de nuestras políticas laborales y que si no lo hacen, que estoy convencido de que todavía no tenemos mayoría para conseguirlo, cuando nos encontremos trabajando juntos, sepan que voy a seguir persiguiendo entenderme con la UGT», ha tendido la mano el presidente de la formación. El ex presidente de la Xunta de Galicia ha concluido su discurso deseando una «buena travesía tras este congreso» y agradeciendo que contara con ellos.