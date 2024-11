«No podemos aprobar algo que va contra las empresas y hace mucho daño a los empresarios de este país. Si Yolanda Díaz quiere imponer la reducción de jornada que lo haga, no podemos hacer nada más. Que vaya al Congreso y si tiene los votos necesarios que la apruebe. Cuando la vea en el BOE me la creeré». Así se manifiestan fuentes de la patronal tras la decisión de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, de seguir adelante con la reducción de jornada a 37,5 horas semanales sin la CEOE y sólo con UGT y CCOO.

Yolanda Díaz pondrá en marcha este mismo viernes el trámite legislativo de esta proposición de ley que tramitará en el Congreso por vía de urgencia para reducir los plazos y que entre en vigor el 1 de enero de 2025. Así lo anunció su número dos este jueves por la tarde tras la última reunión con los agentes sociales para tratar de alcanzar un pacto. Tras el no de CEOE, cerrará un acuerdo en los próximos días sólo con UGT y CCOO.

El pacto con los sindicatos no corre peligro. Pero otra cosa será que se pueda aprobar en el Congreso ya que Yolanda Díaz necesita los votos del PNV y de Junts, dos partidos conservadores y más cercanos a los empresarios. El PNV ya señaló que prefería que se alcanzara un acuerdo con la CEOE y Junts es partidario de no apoyar bajo ningún concepto esta rebaja de la jornada laboral por el coste que tendría para las empresas.

«Es una medida ideológica, y se debe a que Sumar está fuera de juego políticamente y quiere ganar protagonismo. Y lo hacen atacando a los empresarios. Han aprobado un impuesto a la banca, otro a las energéticas -aunque está todavía por ver que salga adelante-, la reducción de jornada… Son todo leyes ideológicas», señalan estas fuentes.

Además, fuentes conocedoras de las negociaciones explican que Yolanda Díaz no ha ofrecido nada a los empresarios a cambio de aceptar esa reducción de jornada sin bajadas de sueldo. «Ayudas a las empresas ligadas a la inversión en digitalización, pero eso ya existe y se llama kit digital. Ya podemos optar a ellas», explican.

Se trata, según hizo público el Ministerio, de ayudas en conjunto de hasta 375 millones para 470.000 empresas. Eso supone unas ayudas de unos 800 euros para cada empresa, advierten fuentes del sector.

«¿Qué más ha ofrecido? ¿Rebajas en las cotizaciones sociales de los nuevos contratos? Para empezar, eso implica un gasto en el sueldo que muchas empresas no pueden asumir. Y, además, esa oferta no la llevaba asegurada porque no la había pactado con Hacienda. Era un brindis al sol que no estaba asegurado», explican las fuentes.

Jueves negro

La imposición de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales por Yolanda Díaz es un contratiempo más en un jueves negro para las empresas que ha incluido la aprobación en el Congreso de los impuestos a la banca y a las energéticas, aunque este último todavía está pendiente de que se apruebe mediante real decreto en el Congreso -Junts no está por la labor-.

«Son todo impuestos ideológicos. Sólo ha faltado el del IVA de los seguros de salud, el resto de los que han aprobado son impuestos ideológicos», advierten las fuentes consultadas.