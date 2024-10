Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dado un ultimátum a CEOE para que de su brazo a torcer y acepte la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin bajadas de sueldo para los trabajadores y ha ofrecido a cambio ayudas de hasta 375 millones de euros a las microempresas -menos de 5 empleados-. El propio departamento de Yolanda Díaz calcula que las subvenciones pueden llegar a 470.000 empresas, lo que significa que la ayuda que ofrece la ministra no supera los 800 euros de media para cada empresa. «Es una absoluta barbaridad y no vamos a firmar eso», señalan fuentes empresariales.

Yolanda Díaz ha vendido que las ayudas pueden llegar a 6.000 euros a cada empresa, pero la realidad de los números es que para alcanzar a las 470.000 microempresas de los cinco sectores que dice Trabajo -comercio, hostelería, peluquerías, limpieza y agricultura- la subvención que recibirían es de 800 euros. Ahí se agotarían los 375 millones prometidos por Díaz. Dar 6.000 euros a cada microempresa de esos sectores costaría más de 2.800 millones. Hay que recordar que reducir la jornada laboral a 37,5 horas obligaría a estas microempresas a contratar a un nuevo trabajador, lo que elevaría el coste mucho más de esos 800 euros y de forma permanente.

Pero no sólo eso. Porque, además, según la poca información de la que dispone CEOE, ya que Trabajo no les ha proporcionado «ni un papel con la propuesta, ni ahora ni antes», según ha dicho Antonio Garamendi este miércoles, las ayudas propuestas por Yolanda Díaz serían única y exclusivamente para que se inviertan en aumentar la productividad a través de la digitalización y la apuesta de nuevos modelos de negocio, y para digitalizar el registro horario obligatorio.

«Para digitalizar el negocio y poner un registro horario ya existen ayudas. Ya existe el kit digital, que no obliga a las compañías a reducir la jornada laboral y tener que contratar a más empleados», señalan estas fuentes empresariales. En efecto, el organismo público Red.es ya facilita ayudas para la digitalización de las pequeñas empresas con fondos los europeos.

En definitiva, CEOE no va a aceptar este nuevo ultimátum de Yolanda Díaz y no firmará una reducción de la jornada laboral porque, además, va contra los 4.500 convenios colectivos en activo en este momento y que esa reducción de la jornada volaría por los aires. Como ha señalado Garamendi públicamente este miércoles, CEOE no va a dinamitar los convenios ya firmados entre empresas y trabajadores.

CEOE no se ha apeado de esta premisa desde el inicio de la negociación con Trabajo, antes del verano. Desde el principio CEOE ha contrapuesto los convenios colectivos a las intenciones de Yolanda Díaz, tema en el que la ministra no ha cedido. Díaz y los negociadores de Trabajo han dado varios ultimátums a CEOE sobre este tema, uno incluso minutos antes de una nueva reunión con los sindicatos.

Incluso la ministra decidió hacer un viaje a Barcelona para tratar de convencer a Foment del Treball -la patronal catalana, adscrita a CEOE- para que desactivase la negativa de Junts a reducir la jornada. Esta negativa prácticamente tumba las intenciones de Díaz porque necesitará sus siete votos para sacar el real decreto adelante. Foment insistió en su apoyo a Garamendi y en su negativa a reducir la jornada y el viaje de Díaz fue un fracaso.