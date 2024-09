«Buscaba dividirnos y ha fracasado». Es la primera reflexión de parte de la cúpula de CEOE tras la gira por Barcelona de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para tratar de convencer a las patronales catalanas de las ventajas de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este jueves Yolanda Díaz ha recibido el rechazo a sus intenciones de Foment del Treball, presidida por Josep Sánchez Llibre e integrada en CEOE, y el miércoles, el de Pimec -no está en CEOE-. Incluso esta patronal de pymes catalana, a la que Yolanda Díaz ha impulsado para que entre en el diálogo social para restar poder a Cepyme, rechazó la propuesta de la ministra y le mostró su «preocupación».

Sánchez Llibre, ex diputado de CiU, ha sido un verso suelto de CEOE en algunas cuestiones y presentó una candidata alternativa a Antonio Garamendi, presidente de CEOE, en las pasadas elecciones de noviembre de 2022 -lo que le costó quedarse como único vicepresidente de la patronal sin competencias-, pero en esta ocasión ha mantenido la unidad y ha rechazado la reducción de la jornada.

«En CEOE lo tenemos claro sobre este asunto. No podemos regalar horas de trabajo por el mismo sueldo porque muchas empresas pequeñas no van a aguantar. No sé qué buscaba Yolanda Díaz con este viaje por Barcelona, dividirnos. Pero ha fracasado», señalan fuentes internas de la patronal.

De momento, la reunión que estaba prevista para este jueves se ha retrasado al próximo lunes por este viaje de la ministra, que ha estado acompañada del secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. Tras la anterior reunión con los agentes sociales, el 9 de septiembre, Yolanda Díaz se comprometió a enviar una propuesta para tratar de convencer a los empresarios, que no ha llegado todavía.

«Si tan segura está de que es una ley buena que la lleve al Parlamento a ver si consigue sacarla adelante», explican estas fuentes. «Y si no, pues que se lleve a la negociación colectiva y que haga una propuesta por cada sector a ver qué pasa», señalan. La idea de Trabajo es bonificar sólo los contratos que se hagan a los trabajadores contratados para completar la jornada, no al resto de empleados.

Pese a las prisas y las amenazas que ha hecho Yolanda Díaz durante las negociaciones con la patronal, en el caso de la reducción de jornada ha dado marcha atrás al ser consciente de que en el Congreso no iba a poder sacar adelante el real decreto en caso de no pactarlo con los empresarios. Además de PP y Vox, en este caso tanto PNV como Junts no apoyarían el texto.

Esta es la razón de que haya dado marcha atrás y esté negociando más despacio con los empresarios, lo que ha llevado a los sindicatos a poner en marcha su comodín de las concentraciones o manifestaciones. UGT y CCOO han convocado concentraciones el día 26 en todas las sedes de la CEOE en todas las ciudades de España para protestar por la falta de avances en esta negociación.

La relación de la CEOE con Yolanda Díaz contrasta con la que mantiene la patronal con Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, el otro ministerio con el que tienen que negociar las cuestiones que les afectan. CEOE y Cepyme acudieron el miércoles a la firma de un nuevo acuerdo con el Gobierno sobre las pensiones y la jubilación, algo impensable si fuera Díaz. «Es que con Yolanda Díaz no firmamos acuerdos, lo aprueba todo sin negociar con CEOE. Pero estando en esa foto del miércoles demostramos que cuando el asunto es importante, estamos», explican fuentes empresariales.