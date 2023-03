OKDIARIO se cuela en la fiesta de ‘Tito Berni’: la lista de diputados socialistas

OKDIARIO desvela hoy el secreto mejor guardado: algunos de los nombres de los diputados socialistas invitados a la cena/fiesta organizada por la trama corrupta liderada por su compañero Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni, y a la que acudieron también empresarios vinculados a las presuntas actividades delictivas del parlamentario socialista. Este diario ofrece hoy, a modo de aperitivo, los nombres de algunos de los diputados socialistas que tuvieron ocasión de disfrutar de la velada. Los mensajes de los cabecillas de la trama eran claros: «Mesa para 15. Sólo del PSOE». Ellos eran clave para que Tito Berni pudiera dar imagen de poder ante los empresarios, el factor decisivo para que quedara clara su influencia y su poder de convocatoria. Diputados del partido del Gobierno rodeando al cerebro gris de una trama corrupta que vendía su conexión con el poder como elemento nuclear para sus sucios negocios. Todo ello aderezado de una casposa parafernalia en la que las drogas, la prostitución y el alcohol conferían a los actores protagonistas de la trama esa apariencia sórdida e inmunda que rodea a un escándalo pútrido.

OKDIARIO descubre hoy a los otros protagonistas de un escándalo que el PSOE pretende vender como si no fuera suyo, como si los asistentes a la cena, pese a ser diputados socialistas, fueran meros convidados de piedra del festín, como si aquello fuera un mero acto protocolario en respuesta a la invitación de un amable compañero de filas al que conocían de soslayo. Como si, encima, hubieran sido víctimas de los sórdidos manejos de Tito Berni. El PSOE pretendía preservar su identidad con el argumento de que no aporta nada al caso. ¿Cómo que no aporta? Si fueron invitados a la cena por los cabecillas de la trama sería porque eran diputados del PSOE, porque su vinculación al poder era fundamental para que Tito Berni y sus socios pudieran poner a pleno rendimiento su maquinaria corrupta. Aquí están, estos son algunos de los amigos de Tito. «Sólo del PSOE»