El hombre que da nombre a la trama de corrupción del PSOE en el caso Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha identificado por primera vez ante el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, a ocho diputados socialistas que participaron en la ya famosa cena en el lujoso restaurante Ramsés de Madrid. Algunos de los 15 participantes en el ágape acabaron la jornada en una de las juergas que montaba el ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo Tito Berni. Señaló, singularmente, a Indalecio Gutiérrez Salinas en este punto.

Tras examinar durante varios minutos las fichas de los parlamentarios socialistas del Congreso, confirma quiénes asistieron a la misma:

Indalecio Gutiérrez Salinas

Diputado del PSOE por Almería. Este graduado en Educación Infantil ha negado formar parte de la trama del caso Mediador. «Es totalmente falso», ha indicado a La Voz de Almería al saltar su nombre como uno de los implicados y uno de los cabecillas de la trama. Ha manifestado también que sólo ha coincidido en una cena con su ya ex compañero en la Cámara Baja Juan Bernardo Fuentes Tito Berni, que hace unos días fue expulsado de las filas socialistas tras estallar el escándalo.

Javier Alfonso Cendón

Es diputado por León y secretario general del partido en la provincia castellano leonesa. Este doctor en Ingeniería se ha visto salpicado por la trama al ser uno de los que Antonio Navarro ha citado como asistente a la cena del Ramsés. Tras verse envuelto en el caso, ha anunciado querellas. «No he estado en ninguna comida con ese señor», ha asegurado. Cendón mantiene que cuenta «con todo el apoyo de la dirección nacional».

Andrea Fernández

Es diputada por León y secretaria de Igualdad del PSOE. Es uno de los arietes socialistas contra la prostitución y uno de los valores emergentes del partido, muy considerada por Pedro Sánchez. Se ha significado durante la actual legislatura por su empeño en abolir la trata de mujeres, «que tiene que ver, precisamente, con proteger a las víctimas por encima de todo lo demás», decía recientemente, añadiendo que «hablamos de la abolición de la prostitución y no simplemente de prohibirla o de atacarla desde el punto de vista penal».

Uxía Tizón

Es diputada socialista por Orense, abogada y licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo. Asegura que ha acudido a cenas con diputados del PSOE, habituales en la legislatura, pero que «nunca» hubo nada relacionado con el caso Mediador. La diputada del PSOE ha afirmado que su participación en una cena con otros diputados socialistas en un restaurante madrileño, que trascendió por aparecer en el sumario del caso Mediador, no tiene ninguna relación con los asuntos de extorsión a empresarios y fiestas con drogas y prostitutas que rodean a dicha trama, encabezada por el ya ex diputado socialista Fuentes Curbelo, Tito Berni. Tizón ha insistido en que «se han hecho cenas, siempre con mis compañeros socialistas, a lo largo de la legislatura y nunca bajo esas premisas», recalcando que «nunca he ido a una cena con drogas, viagra o prostitución», ha asegurado el diario orensano La Región.

Guillermo Antonio Meijón

Diputado del PSOE por Pontevedra. Profesor de EGB y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Casado y con dos hijos. Este diputado condenó en la tribuna del Congreso «los ataques machistas» a la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Es indecente, indigno y todo un ataque, ya no a la ministra, que sí, ya no a las mujeres, que también, ya no a esta Cámara, que por supuesto, sino a la democracia misma». Navarro asegura que Meijón no asistió a las juergas con prostitutas.

Ana Prieto

Diputada del PSOE por Lugo y licenciada en Farmacia. Es portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo. Con motivo del Día de la Mujer del año pasado, dijo que no fue hasta «la consolidación de las sociedades democráticas» cuando se corrigió el desequilibrio de la representación política femenina. Prieto defiende que ésta es «necesaria e indispensable en democracia», por lo que pone de ejemplo que el Congreso «es el más paritario de la UE» y el Gobierno «es el que más ministras de Europa tiene».

Beatriz Micaela Carrillo

Es diputada del PSOE por Sevilla; líder feminista y gitana de los movimientos sociales, fundadora de la primera organización de mujeres gitanas y universitarias. «Se me abren las carnes al escuchar discursos racistas o machistas» en el Congreso, ha dicho en alguna ocasión esta parlamentaria defensora de las mujeres. Es una de las señaladas por El Mediador Navarro en la cena de Ramsés.

Manuel Arribas

Diputado del PSOE por Ávila. Responsable comercial internacional. Miembro de la ejecutiva provincial de Ávila del PSOE. Sustituyó a Margarita Robles en el Congreso cuando fue nombrada ministra de Defensa, como ocurrió con el resto de ministros. De esta manera, el Gobierno pretendía asegurarse la presencia de sus diputados en la aprobación de las leyes que llegaran a la Cámara Baja, dado lo ajustadas que se preveía que fueran la mayoría de las votaciones con un número tan exiguo de diputados.