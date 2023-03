Rectificación del diputado socialista Javier Alfonso Cendón

De conformidad con el art. 3 de la LO 2/1984, Javier Alonso Cendón ha remitido una carta en ejercicio del derecho de rectificación respecto de las informaciones publicadas solicitando sea publicado el siguiente textos :

• Respecto de la noticia publicada el jueves 2 de marzo de 2023 bajo el titular ‘El mediador’ identifica ante Inda a 8 diputados del PSOE que cenaron y/o se fueron de prostitutas y los subtítulos “Así presumía Sánchez en Canarias de haber «desterrado la corrupción» ante los aplausos de ‘Tito Berni’ y “Terror en Ferraz a las fotos de Sánchez con los socialistas implicados en el ‘caso Mediador’” se insta la siguiente rectificación:

“No he participado en ninguna cena en el restaurante Ramsés de Madrid y en ningún caso he dado jamás un trato de favor a ningún empresario. Asimismo, no he ido de prostitutas ni estoy implicado en modo alguno en el caso Mediador”.

• Respecto de la noticia publicada en fecha jueves 2 de marzo de 2023, bajo el titular “Estos son los 8 diputados que “el mediador” sitúa en comilonas o con prostitutas junto a ‘Tito Berni’ con los subtítulos “Sánchez a los diputados del PSOE: ”quien salga en una foto con prostitutas, dimite hoy mismo” y “el vídeo de ‘Tito Berni’ con Pedro Sánchez pidiendo el voto para “la España que quieres”, se insta la siguiente rectificación:

“No he estado con ‘Tito Berni’ ni en comilonas ni con prostitutas, y asimismo, no he participado ni en la cena de Ramsés a la que hacen referencia ni en ninguna juerga”.

• Respecto de la noticia publicada el viernes 3 de marzo de 2023, bajo el titular “La complicidad de Sánchez con los diputados identificados por “El Mediador” en la cena con ‘Tito Berni’ se insta la siguiente rectificación:

“No he participado en ninguna cena en Ramsés con Juan Bernardo Fuentes Curbelo (conocido como Tito Berni) y no he tenido relación con ninguna trama corrupta”.

• Respecto de la noticia publicada el viernes 3 de marzo de 2023, bajo el titular ‘El Mediador’ de la trama del ‘Tito Berni’: “hablo porque si no lo hago acabaré en un barranco”, se insta la siguiente rectificación:

“No he participado en comilonas ni en juergas con prostitutas junto al conocido como ‘Tito Berni’ ni he participado tampoco en la cena en el restaurante Ramsés a la que hacen referencia”.