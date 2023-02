Antonio Navarro (‘El Mediador’): «Si yo fuera Ángel Víctor Torres no tendría la conciencia tranquila»

El caso Mediador ha dejado al descubierto una importante trama de corrupción bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Todo empezó en Canarias. Pero con la ayuda del ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo -detenido días después de su dimisión- la organización criminal, en la que participaban varios altos cargos del gobierno canario y del PSOE, empezó a operar en toda España. Con despachos del Congreso de los Diputados, para transmitir poderío y capacidad de influencia a los empresarios, y restaurantes de lujo y prostíbulos como centros de operaciones. Hoy habla en OKDIARIO Marco Antonio Navarro Tacoronte, el hombre que da nombre al caso. El mediador. El que ponía en contacto a las empresas con el cerebro de la trama, con el diputado Fuentes Curbelo.

Pregunta.- Usted, en su declaración judicial, señaló al ex diputado Bernardo Fuentes como principal cabecilla de la trama que afecta al caso Mediador. ¿Entiende, después de todo lo que ha visto, que hoy el señor Fuentes esté en libertad?

Respuesta.- Yo no sé, la contestación va a ser simple y sencilla. Yo no tengo que opinar sobre ese tema. Es un tema judicial del que no voy a opinar, pero como el señor Fuentes dice que tiene su conciencia tranquila y que es inocente, pues… No sé si le vale mi contestación.

P.- Porque usted participó también de todos esos movimientos. ¿Usted también tiene la conciencia tranquila a día de hoy?

R.- A día de hoy, tranquila no… No la puedo tener tranquila y una persona en mí lugar, es imposible que la pueda tener tranquila. Imposible. A su contestación no, no la tengo tranquila y la tengo muy contaminada.

P.- ¿Después de todo lo que ha vivido y de lo que ha visto, volvería a colaborar.

R.- ¿Perdona? ¿Colaborar es si seguiría haciendo lo que estábamos haciendo?. No he entendido la pregunta…

P.- Sí, sí. ¿Volvería a hacer lo que hizo?

R.- Le voy a ser sincero. ¿Ahora? Diría que no. Pero hay que verse en la situación, en este caso.

P.- De todos esos momentos que recuerdo, a día de hoy, usted diría que entonces era una situación normal y hoy no le pasaría por la cabeza volver a reproducir una situación de esas características.

R.- Lo que tengo claro es que no va a volver a suceder. Ya te lo digo yo. Pero una situación que me venga a la mente… Pues por eso te digo que la conciencia…no la puedo tener tranquila. El daño que se le ha hecho a ciertas empresas para beneficiar a otras. En aquel momento uno no se para a pensar. Es una rueda de trabajo y no te paras a pensar. Pero en este tiempo que he estado en esta situación. Pues sí, pues sí…

P.- ¿Y pueden tener la conciencia tranquila Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias a quién usted ha señalado en su declaración judicial, o el presidente del Gobierno Pedro Sánchez por todo lo que pueda salir y cómo les pueda afectar electoralmente?

R.- Muy bien, buena pregunta y se la voy a contestar con una buena contestación. Ángel Víctor Torres, que para mí no es mi presidente, pero bueno… En este caso él dice que tiene la conciencia tranquila. Yo tampoco la tendría si fuera él en este caso. Referente al presidente de España, don Pedro Sánchez. pues no te puedo contestar mucho más. Pero a mí me extraña que la semana pasada el PSOE no supiera nada, negando la mayor, y ahora de repente lo saben todo. ¿Increíble, no? Pero bueno, si te vale la contestación, espero que sí.

P.- Señor Navarro, seguiremos en contacto porque estoy convencido que este tema nos va a dar mucho más de qué hablar y muchísimas gracias.

R.- Gracias a ustedes y espero y deseo que se comprenda que ni me estoy defendiendo ni me estoy excusando. Y lo más importante, si alguien dice que yo estoy mintiendo que salga y diga que yo estoy mintiendo. O que haga lo mismo que yo estoy haciendo. Diciendo cómo son las cosas o como yo viví. Y si tengo aportar lo que tenga que aportar, lo aportaré. De momento nadie ha salido a desmentirme. Bueno, sí, salió Ángel Víctor Torres a decir que miento y me anunció una querella. Mire, ayer una persona muy sabia me dijo que una querella no se anuncia, se interpone. Voy y la pongo. Pero que normalmente del que anuncia la querella, el siguiente paso es su dimisión.