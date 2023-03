Nerviosismo en Moncloa y en Ferraz con lo que todavía pueda salir en relación a la participación de diputados del PSOE en la trama corrupta del ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo Tito Berni. A lo largo de esta semana el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, por orden expresa de Pedro Sánchez, se ha entrevistado con la mayoría de los diputados del grupo para saber si tuvieron participación o no en los hechos que se están conociendo de la trama Mediador. Y tras decir todos hace unos días que no sabían absolutamente nada, incluso algunos afirmando no conocer a su ex compañero de bancada Fuentes Curbelo, un mínimo de cinco ya han cambiado su versión y han confirmado que estuvieron en un almuerzo que pagó un empresario con ellos. Pero aseguran que luego no fueron a ninguna fiesta. Sánchez, a través de Cerdán, les ha avisado: «Quién salga en una foto con prostitutas, dimite hoy mismo».

En la dirección del PSOE dicen «estar tranquilos» y que «queremos creer» lo que les han dicho sus parlamentarios. Pero también Juan Bernardo Fuentes Curbelo les negó todo días antes de ser detenido. Ferraz confía en que «si alguno más participó de las fiestas, no habrá pruebas gráficas que puedan incriminarle». Pues en su opinión «todas las imágenes y vídeos que tenía el mediador están incorporados en el sumario». Aunque fuentes cercanas a Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el hombre que da nombre a la causa, aseguran que puede haber más. De hecho eran las prostitutas las que inmortalizaban el momento y pasaban posteriormente el material a Navarro, el encargado de contratarlas. Además, pese a ese convencimiento de Ferraz, quedan todavía varios tomos del sumario que siguen bajo secreto, por lo que nadie sabe qué puede haber ahí.

La dirección socialista pone la línea roja ahora, para forzar o no la dimisión de sus diputados, en haber tenido participación directa en las fiestas con prostitutas y cocaína. «No es delito ir a cenar o almorzar con nadie, ni que sea un empresario y este pague la comida» aseguran en Ferraz. Aunque el código ético del partido no permite estas prácticas. Pues, tal como se ha ido conociendo la comida a la que acudieron fue en un lujoso restaurante de la capital, Ramsés. Sin reparar en gastos. Y es que el empresario que sufragó la factura tenía un claro objetivo en el contacto con estos diputados a través de Tito Berni: que le abrieran puertas a través de diputaciones y autonomías, en distintos territorios de España, para instalar su negocio de placas solares.