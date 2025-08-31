Más privilegios para el independentismo

Viene dadivoso dom Sánchez a la vuelta de sus bokassianas vacaciones que se ha metido entre pecho y espalda a costa del bolsillo ciudadano, incluso a costa de quienes no han podido costearse siquiera cuatro días porque económicamente les resulta imposible. Hay 2,5 millones de habitantes que cobra el IMV… ¡Y de ello presume el Gobierno!

Para Cataluña hay dinero, privilegios, concesiones y casi título de Estado. Sus dirigentes intentaron dar un golpe de Estado en el 2017 y hace unos días fueron catalogados como tales por representantes de todos los países de la Unión Europea. Fueron condenados en juicio justo, por unanimidad de la Sala II del Tribunal Supremo en la que había todo tipo de sensibilidades. El Gobierno les indultó en fraude de ley; luego exigieron la amnistía y otra vez en fraude de ley les fue concedida.

Pidieron una quita de la enorme deuda que la Generalitat mantiene con el Estado, dinero dedicado a insuflar el independentismo, abrir embajadas en el exterior y luchar contra toda idea de España en aquel territorio. Lo consiguieron: 17.000 millones de euros al debe del resto de los territorios, del resto de los españoles.

Luego dieron un paso más y exigieron el «cupo catalán» a imagen y semejanza de los navarros y vascos. Y ello fue acordado entre el gobierno de España y el independentismo más independiente llamado Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y su gordito sacristán.

Más tarde llegó el reparto de los menas y los señores catalanes decidieron, en unión a los vascos, que ellos son muy progresistas y solidarios, pero que de menores no acompañados que vienen de fuera, ni uno. Fue aceptado por el señor Sánchez y sus mamelucos de turno. De modo y manera que esos menores, que todo el mundo ensalza pero nadie quiere, tendrán que ir en su totalidad al resto de los territorios.

Y en esas seguimos. Su intento de golpe de Estado fue un fracaso. Sus intentos por convertirse en otro estado al margen del español es un éxito. En el primer intento Sánchez no estaba en el poder ni les necesitaba; luego sí. Y, además, son necesarios para continuar viviendo en lo que más le gusta, un palacio.

¿Lo han entendido?

PD. Por si fueran pocos los privilegios para Cataluña, ahí está la posición genuflexa del PSOE pidiendo al Congreso que cierre el día de la Diada como si una fiesta regional fuera más importante que los intereses del resto del país…¡Vivir para ver!