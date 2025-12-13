Marlaska encierra en perreras inmundas a los otros héroes de la DANA

Ver a los perros que sirvieron de ayuda en las labores de búsqueda y rescate durante la DANA encerrados en perreras inmundas y llenas de humedad provoca una amarga tristeza, una sensación de rabia e impotencia por la absoluta falta de humanidad de los responsables del Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska. Los 200 perros policiales que malviven en el Centro de adiestramiento de perros de la Benemérita (Cadepe), ubicado en El Pardo (Madrid), también sede del servicio cinológico y de la unidad cinológica central (Ucice), desempeñaron un papel crucial en la tragedia que asoló Valencia, así como en la localización del cuerpo de Diana Quer o en las labores de extinción del fuego que devastó amplias zonas de España el pasado verano. Son héroes anónimos que no merecen ser maltratados. Por cierto, ¿dónde están las asociaciones animalistas, tan calladas pese a las constantes denuncias de OKDIARIO? La mayoría de los canes son labradores, pastores belgas y pastores alemanes, pero también hay perros de agua. Y todos tienen un brillante historial de servicios, por los que han sido reconocidos y distinguidos. Ahora bien, más allá de los gestos para la galería el mejor reconocimiento a su labor sería darles un trato digno, pero a Marlaska la mala vida de estos canes le importa entre poco y nada, razón por la que, pese a las denuncias, siguen igual que estaban

Las perreras donde son recluidos son pequeñas, tienen mucha humedad y un pavimento destrozado que les ha provocado heridas en las patas y lesiones musculares, mientras el moho asoma por los bebederos. Da pena verlos y, sobre todo, mucha rabia, porque mejorarles la vida no sería tan caro. También hay perros con artritis y con cortes producidos por las pletinas metálicas de refuerzo de las casetas. Como no hay comederos en la inmensa mayoría de las perreras, se les echa el pienso en el suelo, el mismo en el que defecan y orinan, razón por la que sufren infestaciones de parásitos intestinales. Es posible que a Marlaska la triste vida de los otros héroes de la DANA le resbale, pero a lo mejor las imágenes que hoy publica OKDIARIO obran el milagro de ablandarle el corazón.