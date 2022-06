Inda: «Si los golpistas desacatan la sentencia del 25% de español, que los procesen y los encarcelen»

Eduardo Inda analiza lo que sucede en Cataluña con el español. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga a impartir un 25% de clases en castellano en la comunidad autónoma presidida por Pere Aragonés, pero la Generalitat se niega a ejecutarla y todo indica que en la práctica el español seguirá totalmente marginado en el sistema educativo catalán. Un hecho sobre el que el director de OKDIARIO tiene muy clara su postura y los pasos a seguir: «Si los golpistas catalanes no cumplen la sentencia del 25% en español, que los procesen y los metan en la cárcel».

Inda explica así su postura: «España ha dejado de ser un país serio con Pedro Sánchez. ¿Y por qué ha dejado de ser un país serio? Pues lisa y llanamente porque no se cumplen las sentencias judiciales. Y en un país en el que no hay Estado de Derecho no hay democracia. Sin legalidad no hay democracia. Y si hay cada vez menos legalidad, hay cada vez menos democracia, que es lo que está pasando en España; todavía queda algo del Estado de Derecho».

El director de OKDIARIO añade que «me refiero obviamente al caso de la sentencia del TSJC que obliga a impartir el 25% de las clases en aquella comunidad autónoma en español. La Generalitat catalana lleva cuatro años y medio en un golpe de Estado permanente. Y ese golpe de Estado permanente ha llevado por ejemplo a que expire el plazo para cumplir la sentencia y se la hayan pasado por el arco del triunfo. Y lo están haciendo con la complicidad del Gobierno».

Par finalizar, Inda expresa que «yo espero, confío y deseo que la Justicia catalana procese por prevaricación y por desacato a los dirigentes de la Generalitat de Cataluña que se niegan a cumplir la sentencia. Y si no la cumplen, lo que tiene que hacer el TSJC es procesarlos y meterlos en la cárcel».