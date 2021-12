España celebra hoy el 43 aniversario de su Constitución, sin duda el mayor logro de la democracia. Pese a los intentos del socialcomunismo de acabar con el régimen del 78, nuestra Carta Magna sigue en plena forma, tal como refleja la encuesta de Data10 para OKDIARIO. Y es que la inmensa mayoría de ciudadanos volvería a votar a favor del actual texto constitucional, que sólo contaría con el rechazo expreso del 25,4% de los españoles. Un 61% no tiene dudas: le daría su respaldo sin fisuras tal como está y un 13,6% no sabe o no contesta. Son cifras que ponen de manifiesto la fidelidad de la mayoría del pueblo español al actual marco constitucional y suponen un jarro de agua fría a las pretensiones de la izquierda gobernante de impugnar de forma sectaria el gran acuerdo nacional que ha propiciado cuatro décadas largas de progreso.

Y es que frente a los turbios manejos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, los españoles advierten claramente el peligro que supondría abrir el melón constitucional para abordar las reformas que plantea el socialcomunismo, aliado de golpistas y proetarras. Un 51,2% de los entrevistados, dadas las circunstancias, no tocaría la Constitución en estos momentos, frente al 38,3% que lo considera necesario. Parece evidente que cunde la máxima de que «en tiempos de tribulación, no hacer mudanza», pese a los intentos de socialistas y podemitas de abrirla en canal.

Otro dato revelador es que hasta el 35,8% de votantes del PSOE rechaza esa reforma, un alto porcentaje que demuestra la amplia desconfianza que el líder socialista genera entre su propio electorado. Por otra parte, son los votantes del PP los que se muestran más cautelosos con la idea de modificar el texto constitucional (se opone hasta un 79,3%), seguidos de los de Ciudadanos (75,85) y Vox (75,3%). Como dato llamativo, hasta un 21,2% de los votantes de Podemos creen también que hacerlo ahora sería «peligroso».

En suma, que la Constitución no es elemento de división, sino de unidad nacional, y que los que pretenden acabar con ella no representan, ni muchísimo menos, a la mayoría del pueblo español. Todo un aviso a navegantes de la izquierda sectaria.