Después de semanas mareando la perdiz y aventando hipótesis sobre posibles pactos con Ciudadanos, el PP ha decidido que Alejandro Fernández sea quien lidere la candidatura a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña. Este ya se perfila para el 12M al tener el apoyo del 70% de las bases.. O sea, vuelta a la casilla de partida, tras un interminable rodeo que no ha conducido a ninguna parte. OKDIARIO ha venido pronunciándose editorialmente en contra del plan de Génova de tender puentes con la extinta formación naranja, en parte porque lo que queda de Cs en Cataluña -que es bien poco- no aportaba gran cosa y se corría el riesgo de otorgar un papel protagonista a personas que no eran merecedoras de ninguna confianza. Al final, las desavenencias entre la dirección naranja y el grupo comandado por Carlos Carrizosa terminó por arruinar unas negociaciones que estaban condenadas al fracaso. Este periódico lo advirtió reiteradamente y, al final, Génova ha tenido que rendirse a la evidencia. Es lo que tiene lanzarse a hacer experimentos. Para este viaje no hacían falta alforjas, porque se ha perdido un tiempo precioso y, sobre todo, se ha trasladado una falta de confianza en la dirección del PP catalán que ha causado asombro y desasosiego en una militancia atónita.

Alejandro Fernández será el candidato, pero lo será de la peor forma posible, porque Génova, en lugar de confiar en su liderazgo, lo ha tenido siempre en un segundo plano haciendo depender su futuro político del curso de las negociaciones con Ciudadanos. El error ha sido evidente y aunque hay tiempo de reconducir la situación lo cierto es que el comienzo no ha podido ser más desafortunado. Los experimentos, con gaseosa. No está el panorama para inventos de última hora ni para abrazarse a un partido que es un cadáver político. Ciudadanos no aportaba nada, razón de más para que se lo haga -o se lo hagan- ver quien urdió esta absurda estrategia consistente en celebrar un inoportuno ‘casting’ en busca de candidato.