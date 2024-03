El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, se perfila como el cabeza de cartel de la candidatura popular en Cataluña en las próximas elecciones del 12 de mayo. El propio Fernández mantuvo en la tarde de este lunes una reunión con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la sede nacional de Génova, donde acercaron posturas y el primero trasladó su «absoluta disposición».

Horas antes del encuentro, por la mañana, la dirección del PP trasladó públicamente que la decisión sobre su cabeza de lista a la Presidencia de la Generalitat saldrá de «escuchar a los compañeros que están a pie de obra» en el PP catalán. Tras el encuentro, fuentes del PP han señalado que «la dirección nacional del PP finalizará en las próximas horas la consulta con los principales activos del partido en Cataluña y trasladará a la opinión pública la decisión».

Por su parte, el priopio Alejandro Fernández se pronunció así tras verse con Feijóo: «Finalizada la negociación con Ciudadanos, hoy he trasladado al Presidente Núñez Feijóo mi absoluta disposición. Como candidato a la Generalitat, o como afiliado de base, siempre ayudaré en todo lo que pueda a que el PP de Cataluña obtenga el mejor resultado posible».

El equipo de Alejandro Fernández ha sostenido en estos días que el actual presidente del PP catalán cuenta con el «apoyo del 70% de las juntas locales» del partido en esta comunidad para ser el próximo candidato de los populares a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 12 de mayo. Un dato que sería determinante para la designación definitiva de Fernández por parte de Génova.

«Quienes tienen que decirnos quiénes son las mejores caras para representar ese proyecto son nuestros compañeros en Cataluña, que son los que están a pie de obra, los que conocen mejor que cualquier madrileño o cualquier vasco la realidad de Cataluña y nos darán las mejores claves para que se tome entre todos la mejor de las decisiones», declaró el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, este lunes al mediodía en rueda de prensa.

En este contexto, desde el equipo de Alejandro Fernández remarcan que el 70% de las juntas locales del PP catalán avala la candidatura del líder regional. De hecho, en redes sociales se han podido ver en estas semanas cuentas del partido respaldando al presidente del PPC en una campaña bajo el lema «Yo con Alejandro». Con todo, desde el círculo más cercano a Fernández trasladan que «sólo Feijóo sabe lo que va a pasar» y que «el resto son conjeturas», añaden tales fuentes.

Por ejemplo, el PP de Cornellá de Llobregat se ha pronunciado así en redes sociales: «Llegamos para defender la libertad, la igualdad, nuestros valores cristianos, una mejor gestión pública. Y hoy toca defender a los catalanes no separatistas y a España de una parte de Cataluña. No elegimos las batallas pero sí librarlas y quién mejor para ésta que Alejandro Fernández», expresó esta delegación.

En la misma línea, el PP de Rubí (Barcelona) manifestó: «El 12 de mayo Cataluña tiene una oportunidad única para acabar con la decadencia de esta última década. No al proceso separatista No al sanchismo. Sí a un proyecto de libertad. #YoConAlejandro». Una opinión compartida desde otras cuentas territoriales del partido y desde el Observatorio de la Mujer del PP catalán.

El calendario electoral establece que la fecha máxima para la presentación de candidaturas es el 8 de abril. Antes de ello, el Comité Electoral Nacional del partido, órgano presidido por el gallego Diego Calvo, debe efectuar la aprobación de las listas para Cataluña.

Plataformas constitucionalistas de la sociedad civil como Asamblea por una Escuela Bilingüe, Convivencia Cívica Catalana o S’Ha Acabat!, así como los ex presidentes de Sociedad Civil Catalana (SCC) Rafael Arenas y Josep Ramon Bosch, fundador de La Lliga Democràtica, también han mostrado su apoyo a Alejandro Fernández a través de mensajes públicos en redes sociales.

La dimisión de Vázquez

La ruptura de las negociaciones con Ciudadanos la semana pasada ante la división interna de los naranjas sobre la oferta del PP ha precipitado los acontecimientos. El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, y otros responsables territoriales del partido se negaron a explorar una «integración» en las listas del PP para las elecciones catalanas del 12M y las europeas del próximo junio, una opción por la que sí apostaba en el marco de un «frente constitucionalista» el que era secretario general de Cs, Adrián Vázquez. Sin embargo, el eurodiputado Vázquez dimitió el pasado viernes tras no prosperar su propuesta. Ambas formaciones anunciaron que irán por separado al 12M puesto que el PP nunca contempló una coalición, como quería Cs, y defendió siempre ir con sus siglas en la papeleta. El PP alegó estas semanas que no quería designar todavía a su candidato para no «interferir» en la negociación con Ciudadanos.