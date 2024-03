Sánchez renuncia a los Presupuestos de 2024: el adelanto electoral catalán trastoca su legislatura

El rechazo de los Presupuestos catalanes, que ha abocado a Pere Aragonés a adelantar las elecciones en Cataluña al 12 de mayo, dejan en un alambre la legislatura de Pedro Sánchez y le obliga a renunciar a sus Presupuestos de 2024. Tras aprobar la Ley de Amnistía, que será aplicable a mediados de mayo, la coalición del PSOE y Sumar puede ver cómo todas las cesiones quedan en papel mojado si ERC y Junts dejan caer los Presupuestos Generales del Estado. Escenario que contemplan tanto en Cataluña como en Moncloa -con puntos de vista diferentes-. En el complejo presidencial ya hablan de una prórroga de las cuentas públicas e incluso se plantean no llevarlas a la Cámara. «Ahora todo se pone en pausa hasta junio», expresan.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confiaban este miércoles en que el rechazo a los Presupuestos catalanes por parte de la mayoría del Parlament no afectase a las cuentas del Estado que ella pretendía presentar al Congreso en las próximas semanas. Pero Pere Aragonés, según ha podido saber OKDIARIO, hizo saber a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que si no se aprobaban sus cuentas tampoco facilitaría la aprobación de las del Gobierno. Montero, tras el anuncio de Aragonés, ha cambiado el paso y ha afirmado que «esto puede alterar el tablero político». La ministra de Hacienda considera, también, que al no presentar las cuentas para este año gran parte del trabajo servirá para las de 2025.

En Moncloa señalan que los socialistas catalanes «han intentado animar al resto de grupos a que también apoyen las cuentas de la Generalitat». El propio Sánchez, tal como avanzó este periódico, exigió a Díaz que los Comuns retirasen su enmienda a la totalidad para evitar el escenario actual que endiabla aún más la legislatura en el Estado.

En este sentido, dado ese apoyo del PSC obligado por Sánchez a los Presupuestos de ERC, en Moncloa y en Ferraz creen que «no tiene ningún sentido que la respuesta de ERC sea otra que intentar llegar a un acuerdo también en el Gobierno de España». Pero Pere Aragonés no lo ve igual. Y el partido que sostiene el Govern, muy enemistado con Yolanda Díaz, quiere castigar a Sumar. «Nosotros ya hemos logrado lo que queríamos, que era la amnistía» señalan en el entorno del president catalán.

«El Partido Socialista de Cataluña ha apoyado esos Presupuestos y ha llegado a un acuerdo, que es lo que tenemos que hacer todas las formaciones políticas», dijo este miércoles por la mañana la propia vicepresidenta Montero, en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por la posibilidad de que no prosperaran las cuentas catalanas. A pocos metros de ella otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, aseguraba que «una negociación no tiene nada que ver con la otra» y afirmaba que Sumar «es un partido plurinacional, no centralista» para centrar toda responsabilidad en los Comuns.

El apoyo de ERC y Junts

En Moncloa, que por ahora dicen respirar tranquilos, analizan también cuál puede ser el escenario posterior a los comicios del 12 de mayo. Una eventual victoria de Junts, si concurre finalmente con Carles Puigdemont como candidato a la presidencia, «cambiaría los equilibrios» con sus socios. Pues ERC, que hasta ahora era la fuerza más cercana al PSOE para lograr beneficios para el Govern, podría descolgarse de la estabilidad para hacer efectivo ese castigo a Yolanda Díaz. ERC incluso podría no apoyar los Presupuestos de Sánchez de 2025.

El resultado de Illa

Otra cuestión que preocupa en Moncloa y en Ferraz es el resultado que pueda obtener el candidato socialista, Salvador Illa. A día de hoy, todas las encuestas indican que ganará los comicios. Pero esos sondeos se han hecho todos antes de su vinculación con el caso del cobro de comisiones con las mascarillas por parte de la trama de Koldo. Si Puigdemont acepta finalmente ser el candidato, como le pide la dirección de su partido, todas esas encuestas quedarán en papel mojado.

Si Illa no gana los comicios, después de un previsible mal resultado en el País Vasco y un retroceso electoral importante en las elecciones europeas, «el liderazgo de Pedro Sánchez quedará muy tocado internamente». Hace semanas que hay movimientos tanto en Moncloa y en Ferraz para suceder al actual secretario general al frente del PSOE. Una derrota electoral del PSC frente a un Puigdemont amnistiado por Sánchez, reabrirá con fuerza el debate de su relevo.