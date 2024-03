Las plataformas constitucionalistas catalanas piden que Alejandro Fernández sea el candidato del PP para el 12M

Rotundo apoyo de la sociedad civil catalana para el líder del PP catalán Alejandro Fernández ante el anuncio de elecciones del 12 de mayo en Cataluña. Las plataformas S’ha Acabat, la Asamblea Escuela Bilingüe, Convivencia Cívica Catalana, así como ex presidentes de Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, el sindicato AMES y también desde la Lliga han salido a apoyar sin fisuras a Fernández tras las reticencias de la dirección nacional del PP a mantenerle como candidato.

Una de las voces más firmes ha sido la de Ana Losada, presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha criticado el casting de Feijóo para relevar a Alejandro Fernández: «En Cataluña no hay electorado «catalanista». Hay electorado nacionalista a quien representa el PSC y electorado independentista con ERC y Junts a la cabeza Y luego estamos los que parece que nos vamos a quedar huérfanos, como sigamos con estas precampañas», ha lamentado en sus redes sociales.

Andrea Llopart, presidenta de S’ha Acabat, ha recordado que «aquel que decide quedarse en Cataluña antes de irse a Madrid demuestra compromiso con su tierra y sus votantes», en relación a la espantada de Inés Arrimadas una vez que ganó las elecciones de 2017 y el acuerdo que busca ahora Feijóo con CS. «Alejandro Fernández es el claro ejemplo de defensor de la libertad y no hay mejor representante que él para el PP catalán», ha dejado claro en las redes.

El catedrático Rafael Arenas ha replicado el mensaje de Losada: «Necesitamos candidatos que tengan claro que el catalanismo no es más que otro nombre del nacionalismo. Si hay dudas sobre esto, mal vamos. Para hacer de PSC ya tenemos al PSC». Desde la La Lliga, José Ramón Bosch ha afirmado que «conozco a Alejandro Fernández desde hace muchos años. He mantenido desencuentros ideológicos y coincidencias con él, pero siempre desde el respeto mutuo y mi profunda admiración hacia su capacidad intelectual y dialéctica. Espero que el PP no se equivoque de nuevo».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, arremetió este domingo en Valencia contra el líder del PSC y candidato en las elecciones autonómica de mayo, Salvador Illa, y su partido, a los que calificó como «la marca blanca del independentismo», y aseguró que el objetivo de los socialistas catalanes es «reiniciar» el ‘procés’.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la mascletá en la capital valenciana, Gamarra manifestó que el PSC concurre a las elecciones autonómicas del próximo mayo en Cataluña con «el único objetivo» de fortalecer al independentismo y de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pueda mantenerse en el poder.