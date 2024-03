Génova evita confirmar a Fernández como n° 1 al 12M para «no interferir» en la negociación con Cs

Génova no confirma por el momento al actual presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, como candidato a la Presidencia de la Generalitat para las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo. No lo hace, argumentan desde la cúpula de los populares, para «no interferir» la negociación con Ciudadanos.

Así lo señalan fuentes de la dirección del PP, después de que el adelanto de los comicios autonómicos decretado el pasado miércoles por el jefe del Govern, Pere Aragonés (ERC), al no sacar adelante sus Presupuestos, cogiera al PP sin un candidato avalado ya por el partido, como sucedió por ejemplo en el País Vasco con Javier de Andrés antes de la convocatoria de elecciones para el 21 de abril.

De este modo, las fuentes de Génova señalan que las conversaciones con la dirección de Ciudadanos, que encabeza el eurodiputado Adrián Vázquez, ya había empezado de cara a las elecciones europeas antes del anuncio del adelanto electoral en Cataluña. La propia secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya había intercambiado impresiones al respecto con Vázquez. Sin embargo, tras la llamada de Aragonés a las urnas por el veto de los comunes de Sumar a sus Presupuestos, el PP ha tenido que «ampliar el perímetro» de esas conversaciones al ámbito catalán para buscar un entendimiento más allá de lo que ocurra para las europeas del 9 de junio.

Además, desde la cúpula nacional del PP subrayan que el hecho de que tanto la Eurocámara como el Parlament sean las dos únicas asambleas donde Ciudadanos tiene representación en la actualidad, hace que se deba actuar desde la formación popular con «cautela» y «respeto» hacia la formación naranja. De ahí que la confirmación de Alejandro Fernández como cabeza de cartel del PP no se produzca todavía, sostienen las fuentes citadas. Además, es oportuno reseñar que, según los estatutos del PP, la competencia para aprobar las candidaturas autonómicas recae en el Comité Electoral Nacional, órgano presidido por el gallego Diego Calvo -persona de confianza de Feijóo- que depende a nivel orgánico de la dirección del partido.

Esta situación está provocando que, a nivel interno y en los medios de comunicación, no dejen de sonar otros posibles aspirantes a la Presidencia de la Generalitat al frente de la lista del PP, como es el caso de la portavoz en el Parlamento europeo y ex ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes; el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, o el diputado por Barcelona en el Congreso y ex miembro de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco.

De momento, desde la formación de Alberto Núñez Feijóo tienen claro que se presentarán con su nombre y sus siglas, y «sin coalición», fórmula que sí contemplan, en cambio, en la dirección de Ciudadanos y que ya se usó en las elecciones vascas de 2020. Ahora, en el País Vasco, quienes representaron a Ciudadanos entonces ya están integrados en su mayoría en la disciplina del PP.

Desde esta formación abogan así por repetir el mismo proceso en Cataluña, subrayando, no obstante, que Ciudadanos tiene posibilidad de reivindicar lo que ha sido, pero dentro del proyecto del Partido Popular. Cabe recordar que Cs ganó las elecciones en Cataluña en 2017 con un resultado histórico. Por primera vez lo hacía una formación constitucionalista. Para Génova, ir juntos permitiría apelar a esa victoria que capitalizó el voto constitucionalista. Entonces, la candidata de Cs fue Inés Arrimadas, pero no llegó a presentarse a la investidura por falta de apoyos.

Ciudadanos ganó aquellas elecciones catalanas de diciembre de 2017 al conseguir su mejor resultado en esta comunidad, un 25,34% de los votos que le reportaron 37 escaños en el Parlament. Superó a Junts y a ERC. Sin embargo, esa victoria histórica no le sirvió para gobernar, dado que la suma de sus escaños con los de sus hipotéticos socios de gobierno, PSC (17) y PP (3), no alcanzó la mayoría parlamentaria, que sí lograron los partidos independentistas.

«Frente constitucionalista»

Este jueves, la Ejecutiva permanente de Ciudadanos celebró una reunión en la que trasladaron su intención de buscar un acuerdo con el PP para concurrir a los comicios catalanes como parte de un «bloque o frente constitucionalista», en cuya conformación, según dicen, ya están trabajando.

El adelanto de las catalanas ha trastocado los planes de Feijóo, que tenía previsto convocar un congreso del PP catalán tras las europeas de junio y proclamar un candidato oficialmente, pensando que tales comicios serían, como pronto, en febrero de 2025 ó a finales de año. De hecho, así lo expresó el pasado enero en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, donde manifestó que dejaba la renovación del PP catalán para después de las europeas. «En el segundo semestre del año», expresó Feijóo.

No obstante, y a la espera de conocerse el candidato, fuentes de la dirección del PP avanzan que el principal cartel electoral del partido en Cataluña será el propio Feijóo, que se volcará en la campaña electoral, como hará también con las elecciones vascas del 21 de abril y las europeas de junio. El PP de Feijóo y Alejandro Fernández consiguió ser tercera fuerza en Cataluña con 473.620 votos en las pasadas generales del 23 de julio, quedando por delante de ERC y Junts. Para tales comicios, Alejandro Fernández rechazó ir como candidato al Congreso en la lista del PP por Tarragona. Se lo ofreció Génova, pero lo rehusó: «Me quedo en Cataluña», recalcó.