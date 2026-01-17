Este Gobierno legisla contra las mujeres

Se ha inventando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, una ley de nombre muy pintón, pero de dudoso contenido: Ley de Eficiencia de la Justicia, una norma que, por lo pronto, va a tener consecuencias negativas para las víctimas de violencia de género. Y es que la supresión de juzgados provocará que mujeres maltratadas se vean obligadas a desplazarse más de 80 kilómetros para declarar contra su agresor. En caso contrario, lo tendrán que hacer solas, sin la presencia de su abogado y por videollamada. O sea, que en lugar de ponérselo fácil, la ley tendrá «efectos disuasorios» a la hora de interponer una denuncia. El motivo es que al reducirse el número de juzgados competentes en violencia de género, los juicios se centralizarán en la capital provincial, lo que se conoce como «comarcalización». Así, las víctimas que residan en localidades más alejadas tendrán que desplazarse para poder declarar. Y si no pueden y recurren a la vía telemática, no dispondrán de la asistencia de abogados ni fiscales. No lo dice OKDIARIO, sino la mismísima Asociación de Fiscales, que alerta del caos que se viene y del hecho de que las víctimas se verán obligadas a desplazamientos de grandes distancias o a comparecencias telemáticas «en perjuicio de la atención personal que exige la función protectora de fiscales y jueces».

Cada vez que el Gobierno mueve un papel en materia de justicia, quienes pierden son las mujeres. Esta nueva polémica en relación a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género se suma a la provocada por los fallos de las pulseras antimaltrato y, por supuesto, el bodrio legislativo de la ley del «sólo sí es sí», la chapuza más dañina de la historia de nuestra democracia. Cualquiera diría que legislan contra las mujeres, porque esto ya no es normal. El Gobierno que presumía de ser el más feminista de la historia es el mayor enemigo de las mujeres. Y a las pruebas nos remitimos.