Equipo del régimen «3 per cent»

Ese curioso personaje, ex diputat por un partido independentista, el primer ejecutivo del FC Barcelonadel que albergo dudas que pudiera resistir una investigación ad hominem (especialmente fiscal), atrapado en un caso de corrupción deportiva que ha dado (y continúa) dando la vuelta al mundo, debe de creer que somos tontos de baba o lerdos con hipotenusa.

Este personaje, creo recordar que se apellida Laporta, puerta inconclusa, es el típico sujeto que por negar se ríe de unas imágenes, fotos, archivos de prensa (incluida La Vanguardia Española propiedad de ese inexportable conde al que tanto adora y teme la burguesía catalana, la misma que condecoró tres veces a Franco y salvó tres veces a un club en franca bancarrota).

Voy a sobrevolar intencionadamente los jueguecitos que tan esperpéntico personaje (también incluyo ahí a la portavoz del Govern) se trae con el presidente de la Liga o con Florentino Pérez, al que no llega ni a la altura del betún. Me interesa hoy y aquí subrayar todo lo deleznable de su desternillante ofensiva política para justificar lo injustificable, una corrupción que deja pequeña a la catedral de Sevilla, que ya es decir. Si existe en el planeta Tierra una organización deportiva que buscó y busca desesperadamente el favor del poder instalado, esa es el Fútbol Club Barcelona. Primero fue el equipo del régimen franquista y llegada la democracia fue el equipo del pujolismo, esto es, el «equipo del régimen del 3 per cent», Maragall dixit. ¿Hace falta que se recuerde a tan ignorante sujeto que hasta el mantenimiento del césped del mismo estadio que inaguró en nombre del general Franco su ministro Secretario General del Movimiento (José Solís Ruiz) fue encargado a Marta Ferrusola, la abadesa, amén de otros contratos de similar estilo? Sí, Laporta, el club que usted preside -¡ya veremos hasta cuando!-primero fue favorecido como nadie por la Dictadura y luego por la dictadura nacionalista de Jordi Pujol.

¿Nadie le explicó antes de agitar el saco de las víboras que se adentraba usted en territorio comanche?

Pues vea y vuelva a ver hasta cien veces el video con el que Florentino le ha sentado a usted en una de las jardineras compradas a buen precio a la familia Pujol, sí, la del 3 per cent.

PD. Que una tal Patricia Plaja, portavoz del gobierno autonómico catalán, militante de ERC, hable de «manipulación histórica» en relación al video realizado por el Real Madrid, confirma el grado de decadencia y corrupción de los que dicen gobernar al pueblo catalán.