Azcón gana holgadamente y Vox acecha a un PSOE en caída libre

El resultado de las elecciones del próximo domingo en Aragón seguirá el mismo esquema del registrado en los comicios extremeños. A grandes rasgos, y antes de entrar en detalles, lo que baja el PSOE -que es mucho- es lo que sube -que es mucho también- Vox, creciendo un poco el PP de Jorge Azcón, que gana holgadamente pero lejos de la mayoría absoluta al alcanzar los 29 escaños, uno más que en 2023. Esto es lo que se traduce de la encuesta de Data10 para OKDIARIO y que publicamos al filo de lo dispuesto por la ley electoral.

Diseccionando la encuesta se observa, como elemento más llamativo, que el PSOE sufre una estrepitosa caída que le hace perforar su suelo histórico de 18 diputados y quedarse en 17 como nueva peor marca. La caída es de seis diputados, mientras Vox se dispara y dobla literalmente su número de escaños, al pasar de siete a 14. En suma, un reflejo casi idéntico de lo ocurrido en Extremadura y que es indiciario de lo que está pasando a nivel nacional.

Porque la derecha barre a la izquierda, al aproximarse al 60% de los votos, mientras que la izquierda pierde de manera clara el suelo del 40%. Es una diferencia insólita en democracia que certifica, por si quedaban dudas, que los españoles castigan con dureza la estrategia de Pedro Sánchez de echarse en brazos del populismo de izquierdas y los separatistas. Las elecciones de Aragón, pues, supondrán toda una patada a Sánchez en el trasero de Pilar Alegría, la que fuera su ministra.

Otra candidata del PSOE que se abrasará en las urnas, aunque Pedro Sánchez, como hizo en Extremadura, no dirá otra cosa que el PP ha fracasado en su intento de alcanzar la mayoría absoluta. Es el triste consuelo del sanchismo. Por cierto, que mire por el retrovisor porque Vox ya le echa el aliento en el cogote. Vamos, que lo tiene cada vez más cerca.