El taladro sin cable definitivo es de Bosch, mide 17 centímetros, trae 39 brocas y está rebajado un 25%

Hay varias cosas que no pueden faltar en ningún hogar, y las herramientas son una de ellas. De todas las imprescindibles, los taladros son esenciales, ya que sirven no solo para hacer agujeros, sino también para atornillar y desatornillar sin complicaciones. ¿Estás buscando uno? Pues ahora mismo tienes el Taladro inalámbrico Bosch Professional, con dos baterías y un tamaño de menos de 17 centímetros, rebajado a menos de 119 €, ¡e incluye un maletín repleto de accesorios!

Aunque sea pequeño e inalámbrico, eso lo hace ideal para trabajos en espacios reducidos como esquinas difíciles. Además, puede perforar hasta 19 mm en madera y 7 en metal, con una potencia sorprendente y dos velocidades a elegir. Es una herramienta muy versátil y completa, perfecta para el uso tanto en el hogar como en el terreno profesional.

Por qué te lo recomendamos

Su par, potencia y velocidad tienen poco que envidiar a talados con cable: llega a las 1300 RPM.

El portabrocas de 10 mm es muy versátil, y tiene bloqueo automático para evitar problemas.

Incluye 2 baterías, cargador y casi 40 accesorios para que lo uses como quieras.

Es sorprendentemente ligero y compacto, ¡no llega a 17 centímetros!

Taladro inalámbrico Bosch Professional

El compacto diseño del Taladro inalámbrico Bosch Professional en combinación con su potencia son lo que lo hace tan especial. Este modelo no se queda corto de fuerza, a diferencia de la mayoría, ni tampoco se queda corto de batería, ya que trae un recambio para que largas sesiones de bricolaje y reparaciones. Además, viene acompañado de un maletín para guardarlo y un conjunto de 39 brocas para madera, metal y atornillado. Es perfecto para hacer cualquier cosa en casa.

Lo mejor de todo es que rinde muy bien, y su doble velocidad hace que pueda con cualquier superficie. Por otra parte, al ser tan compacto y ligero, es muy fácil de manejar y se cuela fácilmente incluso por sitios complicados. Te lo pone muy fácil a la hora de arreglar cualquier cosa, sea en casa o en el trabajo. Es una herramienta imprescindible, y más a ese precio.

¿Qué opinan sus compradores?

Que tenga más de 13.000 reseñas y una nota media de 4,7 sobre 5 en Amazon dice mucho de él. A continuación, hemos recopilado varias de las miles opiniones de usuarios de este Bosch Professional. Están más que contentos con él:

«Es un buen atornillador con taladro percutor ideal para trabajos en el hogar, y al que le puedes dar un uso exigente de potencia y fuerza.»

«Para lo que es taladrar y atornillar, si llevas esto en la bolsa lo tienes solucionado. Pequeño, manejable, potente y sin cables ni historias.»

«Es justo lo que andaba buscando y estoy muy satisfecho con la compra, no puedo decir mas que recomendarlo.»

Si lo pides ya, Amazon te lo puede enviar directamente a casa mañana mismo, y con gastos de envío gratuitos. Una oferta ideal si tienes que hacer algo en casa pronto y necesitas buenas herramientas.

