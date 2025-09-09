Dyson hunde el precio de su purificador-ventilador estrella: paga 100 € menos por él y llévatelo con filtro de regalo

Tenéis problemas de alergia en casa, o simplemente padecéis de asma y necesitáis respirar el aire más limpio posible. Hoy en día es algo más fácil gracias a soluciones como el Purificador Dyson Purifier Cool PC1. Son aparatos que retienen partículas de hasta 0,1 micras, evitan alérgenos y, en este caso concreto, además sirven de ventilador. ¡Y está rebajado 100 €!

Este modelo está de oferta en Dyson, incluyendo un filtro HEPA adicional gratis que está valorado en 99 €. Es un aparato muy elegante, silencioso, programable desde el móvil y que además de filtrar refresca el ambiente. Lo tiene todo para ser el aliado perfecto en verano, sobre todo en hogares donde haya problemas respiratorios.

Por qué lo recomendamos

Lo captura todo, hasta las partículas minúsculas de 0,1 micras. Es ideal si tenéis alergia o asma en casa.

En verano se le da más uso gracias a la función de ventilador, que emite un flujo de aire amplio y suave.

Se puede programar y controlar totalmente desde el teléfono móvil con la app MyDyson.

Viene con un filtro HEPA de regalo que está valorado en 99 €.

Purificador Dyson Purifier Cool PC1

Por supuesto, lo mejor del Purificador Dyson Purifier Cool PC1 es su capacidad para limpiar el aire y cómo la combina con su función de ventilador. Es capaz de mover más de 290 litros de aire limpio por segundo con su sistema Air Multiplier y, a diferencia de la mayoría de modelos, limpia el ambiente a la vez que lo refresca gracias a su función de ventilación. Enfría y limpia sin que tengas que preocuparte por nada, ya que su modo automático monitoriza el aire en tiempo real para ajustar su potencia según las condiciones. Es comodísimo.

Si lo prefieres, se puede programar completamente con la app de MyDyson, tanto modos como horas y potencia. Además, como pesa menos de 5 kg y es bastante compacto, lo puedes llevar a cualquier habitación donde lo necesites. Te va a hacer las noches mucho más frescas y agradables.

¿Qué dicen quienes lo tienen?

Los usuarios que tienen este purificador-ventilador están más que satisfechos. Su diseño y su capacidad para limpiar el aire son lo que más convence. Aquí tienes algunas reseñas reales:

«Solo puedo recomendarlo. Mi vecino lo vio y quedó tan convencido que se compró uno también.»

«Estamos muy satisfechos: el purificador de aire con ventilador es de gran calidad, tiene un diseño excelente y funciona muy bien. Muy recomendable.»

«No me arrepiento de la compra: el aire siempre está limpio, y eso que está en uso constantemente.»

La rebaja, el filtro Hepa de regalo que cuesta casi 100 € y un envío garantizado en un plazo de entre 24 y 72 horas en el domicilio que indiques. Desde luego, no necesitas más razones para lanzarte a por él.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping