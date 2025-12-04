Detenido el jefe antidroga de Valladolid por quedarse alijos de operaciones contra el narcotráfico

El jefe de la brigada antidroga de la Policía Nacional en Valladolid, L.F., ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid. La detención se ha producido en el marco de una operación antidroga durante la mañana. El alto cargo de la Policía Nacional es sospechoso de quedarse con alijos de operaciones contra el narcotráfico.

El operativo dispuesto por Asuntos Internos ha precintado y registrado algunas zonas y taquillas de la Comisaría de Delicias en Valladolid, en la que trabaja el detenido. Los investigadores también están tomando declaración a otros agentes como posibles testigos dentro del dispositivo establecido. Por el momento no han transcendido más detalles de la investigación, que continúa abierta. Asuntos Internos también ha registrado la vivienda del jefe antidroga de Valladolid, situada en Arroyo de la Encomienda.

El alto cargo es el único policía detenido por el momento, aunque hay al menos otros cuatro detenidos, según ha publicado el Diario de Valladolid, que ha revelado la noticia este jueves. La unidad de Asuntos Internos sospechó del jefe antidroga por su alto nivel de vida, lo que activó el inicio de las pesquisas. Los investigadores tratan ahora de averiguar que hacía el detenido con los supuestos alijos que se quedaba de las operaciones contra el narcotráfico.

El detenido es también la pareja de Marta Sanz, concejal y portavoz del Partido Popular en Arroyo de la Encomienda, municipio de Valladolid donde ambos residen. La vivienda de la pareja ha sido registrada por agentes de la Policía Nacional en busca de pruebas antes de llevarse detenido al jefe de la brigada antidroga de Valladolid.