Giro en la televisión a partir de este día: el cambio que llega a España a partir del 1 de enero

Squirrel Media, el grupo tecnológico y audiovisual que actualmente opera el canal Squirrel en abierto, ha comunicado oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el lanzamiento de un nuevo canal de televisión que empezará a emitir el 1 de enero de 2026. Ésta nueva oferta sustituirá a Paramount Network, que abandonará la TDT el 31 de diciembre de 2025.

«Éste nuevo canal nacional podrá ser disfrutado de manera totalmente gratuita por todos los hogares españoles y ofrecerá una oferta de entretenimiento centrada en contenidos de ficción de máximo nivel. Asimismo, el canal será distribuido en las principales plataformas de televisión del país, ampliando así su alcance y disponibilidad», ha expresado el grupo.

El nuevo canal de televisión que llega el 1 de enero de 2026

El origen del lanzamiento está en Net TV, operador de TDT que Squirrel controla en un 75% desde que comprara la sociedad a Vocento en 2022. Esta operación le otorgó el control de dos licencias nacionales, renovadas recientemente por el Gobierno hasta 2040. Una de ellas se utiliza actualmente para emitir el canal Squirrel. La segunda ha estado ocupada por Paramount Network, pero tras el abandono de este canal, Squirrel aprovechará ese espacio para su nuevo proyecto.

Squirrel Media es un grupo tecnológico y de comunicación que engloba empresas de publicidad (IKI Group, Best Option Media, Green Shark, Ranna Comunicación, NF Media, Squirrel Global Media), contenidos (Vértice Cine, BF Distribution, Comercial TV, Tactic Audiovisual, DMD Media), medios de comunicación (Net TV, Bom Cine, Squirrel TV, Nautical Channel, Horse TV, Class TV Moda, BOM Radio, CanalDeporte) y servicios de telecomunicaciones (M3 Satcom, The Hook, Pretopay, Tipsterpage e Itesa).

Según detalla el comunicado remitido a la CNMV, el nuevo canal se emitirá en abierto, con cobertura nacional y totalmente gratis para todos los hogares. Hoy, Net TV es el tercer operador privado de televisión en España, sólo por detrás de los gigantes Atresmedia y Mediaset.

La estrategia de Squirrel

De acuerdo con lo comunicado por la compañía y los documentos oficiales enviados al regulador, la nueva cadena estará centrada en contenidos de ficción, incluyendo películas y series seleccionadas de manera «cuidadosa» para garantizar «diversidad, calidad y máximo atractivo» a los espectadores.

Aunque Squirrel no ha desvelado todavía títulos concretos, sí ha adelantado que la nueva señal se apoyará en la explotación del catálogo audiovisual del grupo, que incluye múltiples IPs, formatos, títulos y catálogos adquiridos o desarrollados por la propia compañía.

El canal Squirrel, que comenzó a emitirse en enero de 2025, compite actualmente en la franja de canales minoritarios junto a Teledeporte, Real Madrid TV y Clan. De hecho, según los datos de Kantar Media, su emisión más vista este lunes no llegó a los 100.000 espectadores de media, situándolo entre los canales menos seguidos de la TDT.

Este punto de partida supone un desafío, pero también una de oportunidad. La nueva cadena, diseñada para ofrecer un contenido más segmentado y con una identidad clara en torno a la ficción, podría atraer a un público más amplio, especialmente tras la salida de Paramount, que poseía una audiencia fiel en géneros como drama, acción, thriller y cine clásico.

El vacío que deja Paramount Network

La marcha de Paramount Network al finalizar 2025 supone uno de los cambios más relevantes de la TDT en los últimos años. Squirrel no ha confirmado si replicará parte del espíritu del canal saliente, pero según las pistas que ha dado la compañía, su nueva propuesta podría incluir:

Cine de distintos géneros: drama, acción, comedia, thriller, western, terror, animación y clásicos.

Series internacionales del catálogo propio o adquirido.

Ficción orientada a un público generalista.

Contenidos aptos para diferentes franjas horarias, buscando atraer a todos los públicos.

Es probable que Squirrel trate de ocupar el hueco que deja Paramount, que durante años se ha caracterizado por un tipo de programación muy definida, con especial peso del cine. El propio canal Squirrel ya emite más de 10 películas diarias, por lo que la compañía tiene experiencia en este tipo de contenido.

«Net TV, S.A., sociedad del Grupo Squirrel, ha renovado su licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) por un nuevo período de 15 años. La decisión adoptada por el Consejo de Ministros, cuenta con efectos desde el 11 de junio de 2025, conforme a la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de junio. Esta decisión representa un hito estratégico de gran relevancia para el Grupo Squirrel, ya que garantiza la continuidad operativa de Net TV en el entorno audiovisual español hasta el año 2040.

Asimismo, constituye un pilar clave para reforzar la proyección a largo plazo de la compañía en un sector en constante transformación, marcado por la evolución tecnológica, acentuado interés por contenidos de alta calidad y los nuevos hábitos de consumo audiovisual. Actualmente, Net TV es el tercer operador televiso privado en España, operando dos canales en abierto con cobertura nacional: Squirrel y Paramount».