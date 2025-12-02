Sony WH-1000XM5: todo sobre los auriculares sin cable más top de Sony ahora con descuentazo

No puedes pasar un día sin escuchar música, ni una sesión de footing sin tu podcast favorito. Por eso buscas unos buenos auriculares sin cable, y por eso mismo los Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5 son para ti. No solo por lo comodísimos y resistentes que son, ni por su cancelación de ruido adaptativa, ni por su algoritmo de IA que mejora el sonido, sino por cómo mejoran la experiencia sonora muy por encima de lo que ofrecen los demás. Son uno de los chollazos del Cyber Monday de AliExpress y, además, te los puedes llevar por 204 € si usas el cupón ESBF35.

Pensados para escuchar música, pero sobre todo para hacer llamadas sin interferencias gracias a su cancelación tanto en escucha como en habla, son ideales para el ámbito profesional y el doméstico.

Por qué los recomendamos

Hasta 30 horas de autonomía con cancelación de ruido (40 horas sin ella).

Cancelación de ruido líder en el mercado gracias a sus 8 micrófonos y procesador dedicado.

Su tecnología Precise Voice Pickup hace que tu voz suene mejor en llamadas, aunque estés en la calle.

Pesan solo 250 gramos, se pueden conectar a dos dispositivos a la vez y además tienen control táctil.

Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5

Si te preguntas por qué los Auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM5 y no otros modelos true-wireless, la respuesta está en la calidad de sonido y la comodidad. Este modelo tiene un diafragma de 30 mm que reproduce hasta los detalles más suaves de los graves y los agudos sin problemas, y cuenta también con una tecnología con IA que extrae hasta los sonidos que se pierden en los archivos de música digitales comprimidos. Logra que todo suene mejor, más completo y, además, sin interferencias gracias a su genial cancelación de ruido adaptativa, que detecta dónde estás y qué haces para ajustar el volumen y anular el ruido justo a tu alrededor. Son alucinantes.

Por eso son tan buenos si quieres estudiar con música, centrarte en el trabajo o simplemente tener compañía musical mientras viajas. Además, son muy cómodos y su autonomía da para 40 horas, así que nunca te van a dejar «colgado».

Esto opinan quienes los tienen

La comodidad, la batería, la calidad del sonido y de la cancelación de ruido son lo que más destacan quienes tienen estos auriculares Sony. Puedes leer varias reseñas reales de usuarios a continuación:

«Estoy encantado con estos auriculares. La calidad de sonido es realmente premium y se nota la diferencia. Son súper cómodos, incluso tras usarlos varias horas seguidas. La cancelación de ruido es óptima.»

«¡Nada que objetar! Calidad de sonido increíble. Diseño atractivo.»

«Originales. Sonido y cancelación impresionante. Entrega según los plazos. Todo perfecto.»

Comprar en AliExpress por ( 364,29 € ) 239,70 €

Recuerda que puedes conseguirlos aún más baratos con el cupón de descuento ESBF35 del Cyber Monday de AliExpress. ¡Aprovecha!

