Adiós a fregar a mano con este lavavajillas: ahora con un descuentazo de 220 € en Worten

Odias tener que fregar los platos y los cubiertos, pero más odias el dineral que cuestan los buenos lavavajillas, o que costaban. El Lavavajillas Bosch SMS25AW05E, de 60 centímetros, con sensores que ajustan el programa según la carga, motor silencioso y modo ultrarrápido, está de ofertón en Worten. Antes costaba 539 €. Ahora te lo llevas por 319 €.

Es el lavavajillas perfecto si vives en pareja o sois pocos en casa. Compacto, pero eficiente, cabe perfectamente en cualquier cocina y te va a ahorrar tiempo, electricidad, agua y complicaciones.

Por qué lo recomendamos

Es de formato 60 cm, con capacidad para hasta 12 cubiertos.

Consume menos agua y menos energía, ofreciendo un mayor rendimiento con su tecnología ActiveWater.

El motor EcoSilenceDrive hace muy poco ruido incluso a pleno rendimiento.

Lo puedes programar con hasta 24 horas de antelación y ajusta el consumo según la carga automáticamente.

Lavavajillas Bosch SMS25AW05E

Ni hace ruido, ni gasta, ni tarda como la mayoría. El Lavavajillas Bosch SMS25AW05E es conocido por su eficiencia y su trabajo silencioso, aunque lo mejor es que también automatiza las cosas. Detecta automáticamente la cantidad de carga para ajustar el consumo de agua y energía sin que tengas que hacer nada. Además, si un día tienes prisa, solo tienes que escoger la función VarioSpeed Plus, que hace que los programas sean mucho más cortos, pero igual de efectivos con tu vajillas. Por otra parte, puedes olvidarte de fugas de agua con él, ya que tiene un sistema AquaStop con garantía de por vida para que nunca tengas problemas y, si surgen, la solución sea rápida y gratuita. Y todo esto viene en un lavavajillas de solo 60 cm.

Es perfecto para encrastarlo en cualquier cocina, sin importar su tamaño, aunque es especialmente recomendable para parejas o familias pequeñas o medias. Fácil de usar, programable y eficiente, solo da ventajas.

Esto opinan quienes lo tienen

Las reseñas de usuarios de este lavavajillas de Bosch son extremadamente positivas, con una media de 4,6 sobre 5. Los principales motivos son su relación calidad/precio, su poco ruido y lo bien que aprovecha las pastillas de lavado. Echa un vistazo:

«Muy recomendable, calidad precio excelente, nivel sonoro muy aceptable. Cómodo, gran capacidad. Fácil manejo y ajuste de programación.»

«Es muy silencioso y con media pastilla ya limpia de maravilla.»

«El aparato tiene una gran capacidad, muchas posibilidades para elegir que tipo de lavado que se desee y con un buen precio.»

Para darte más facilidades, Worten te ofrece un servicio de entrega e instalación a domicilio con reciclaje del anterior electrodoméstico gratis. Si no te convence, tienes 100 días para devolverlo sin coste adicional.

