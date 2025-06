Una mujer de 25 años de Jaén se drogaba y mantenía sexo con un menor frente a su hijo de 5 años

Una mujer de 25 años ha sido juzgada este jueves en la Audiencia de Jaén por mantener relaciones sexuales con un menor de 14 años en 2023, en un municipio de la Comarca de Cazorla. La acusada, que también consumía marihuana y alcohol con el menor, facilitaba estas sustancias en su domicilio, donde vivía con su hijo de cinco años y su abuela, ya fallecida. El Ministerio Fiscal solicita 16 años de cárcel por estos hechos.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha analizado un caso que salió a la luz en junio de 2023, tras la denuncia de los padres de dos menores que se fugaron con la acusada a Alicante, dejando una nota que revelaba con quién estaban. Según la investigación, la mujer usaba su casa para recibir a menores, organizar fiestas con música, alcohol y marihuana, y mantener relaciones sexuales con un menor de 14 años, con quien decía tener una relación «de pareja». Los encuentros ocurrían delante de otras personas, incluido el hijo de la acusada, un menor de cinco años ahora tutelado por la Junta de Andalucía.

El menor afectado, que ahora tiene 16 años, declaró que las relaciones sexuales eran plenas y que la acusada le proporcionaba porros y alcohol. También afirmó haber presenciado prácticas sexuales de la mujer con otra menor, cuya identidad no ha sido localizada, lo que ha llevado a abrir una pieza separada para un futuro juicio. La Junta de Andalucía, como acusación particular, eleva la petición de pena a 30 años, incluyendo cargos por exhibicionismo y relaciones con otro menor, aunque la Fiscalía retiró la acusación sobre este último tras la declaración contradictoria del hermano de la víctima, de 17 años, quien afirmó no recordar los hechos.

La acusada, en prisión preventiva desde junio de 2023, negó los cargos en su declaración final. Aseguró que solo mantuvo «besos» con el menor y que las reuniones en su habitación eran para «darle consejos». Sobre el consumo de drogas y alcohol, afirmó que eran los menores quienes llevaban las sustancias. «Se lo están inventando todo, no sé a qué viene esto», manifestó. Sin embargo, testigos, incluidos otros menores y agentes de la Policía Local, confirmaron las fiestas en la vivienda, que generaron quejas vecinales por ruidos y actos como arrojar objetos por la ventana.

La abuela de la acusada, fallecida antes del juicio, había declarado que su nieta la encerraba en otra habitación durante las fiestas y le quitaba dinero de su pensión para gastos. Por su parte, una psicóloga y una médica forense señalaron que la acusada tiene inteligencia límite y retraso madurativo, pero con capacidad para distinguir entre el bien y el mal.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita diez años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, diez años de libertad vigilada y una indemnización de 2.000 euros por responsabilidad civil. La Junta añade 1.500 euros por daños morales al hijo de la acusada. El juicio ha quedado visto para sentencia, a la espera de la resolución judicial.